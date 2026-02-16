ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Egy fiatal anyuka öleli a kislányát.
Nyitókép: Getty Images/Galina Zhigalova

Idén már csaknem 70 ezren kérték az anyakedvezményeket online a NAV-nál

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Összesen több mint 300 ezer édesanyát és családjukat biztosan érinti a kedvezmény: idén már csaknem 70 ezren kérték az anyakedvezményeket online a NAV-nál, tavaly pedig csaknem 240 ezer három- vagy többgyermekes édesanya töltötte ki az adóelőleg-nyilatkozatot.

Idén már csaknem 70 ezren kérték az anyakedvezményeket online a NAV-nál. Tavaly csaknem 240 ezer három- vagy többgyermekes édesanya töltötte ki az adóelőleg-nyilatkozatot, nekik folytatólagosan jár a kedvezmény, ezért nekik nem is kellett újra nyilatkozniuk idén, és az szja-mentesség a januári fizetésükben automatikusan érvényesül – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken.

Az édesanyáknak járó kedvezmény akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett januárban nyilatkozni. A januárra járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza. Azonban a nyilatkozatot érdemes minél előbb pótolni, hogy már a februári fizetésben érvényesüljön a kedvezmény.

Minden édesanya választhat:

  • vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az adókedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozatot,
  • vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).

Újdonság, hogy a nyilatkozat már több munkáltatónak is elküldhető egyszerre egy kattintással. Emellett a gyermekek adatai kiajánlásakor a kifizetői, munkáltatói adatszolgáltatások mellett a családipótlék-folyósítási adatokat is figyelembe veszi.

Nem csak a kitöltés lett egyszerűbb:

akik valamely anyakedvezményre és családi kedvezményre is jogosultak, összevont nyilatkozatot tehetnek az ANYACSKA elnevezésű nyomtatványon,

amelyben az „anyakedvezmények”, valamint a családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítése egyszerre kérhető. További könnyebbség, hogy az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell évente kérni – jelezte a tárca.

A kedvezmények egy összegben is igénybe vehetők, ha valaki nem kéri a havi érvényesítést a munkáltatójától.

Az egész éves szja-kedvezmény kérhető egyszerre, a következő évi adóbevallásban. Az édesanyáknak, valamint a családoknak járó kedvezményekről minden információ megtalálható a NAV honlapján.

Felidézték:

  • tavaly júliustól adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj,
  • 2025 októberétől a háromgyermekes anyák,
  • 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes szja-mentességben részesülnek.
  • Mindezek mellett a kormány 2026-ra két lépcsőben megduplázta a családi adókedvezményt is,

mert Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar embereknél van a helye – hangsúlyozta az NGM.

2026. február 16. 06:48
Hatalmas tűz a Balatonnál, a túlpartról is látszik – videók
2026. február 16. 06:24
Orbán Balázs: csaknem 15 ezer milliárd forintot vont el a kormány a nemzetközi nagytőkétől
