eur:
390.96
usd:
331.47
bux:
110831.56
2025. december 23. kedd Viktória
Paying for food and drinks at cafe made easy with credit cards.
Nyitókép: Olga Rolenko/Getty Images

Borravaló: kiderült, hol, mikor, mennyit szoktunk adni

Infostart / MTI

Bankkártya-használati adatok szerint a magyar fogyasztók 8,12 százalék borravalót adtak a hazai vendéglátóhelyeken idén – közölte a Teya Magyarország, kétezer vendéglátóipari hely általa üzemeltetett POS termináljainak adatai alapján.

A Magyarországon összesen mintegy 20 ezer vállalkozás kártyaelfogadó terminálját üzemeltető szolgáltató ismertette: a teljes évet vizsgálva a karácsonyi időszakig, júliusban adták a vendégek a legtöbb, 11 százalékot meghaladó borravalót a vendéglátó egységekben, az év többi időszakában ez az érték átlagosan 6 és 10 százalék között alakult.

Az év folyamán a legalacsonyabb borravalót tipikusan év végén, október–decemberben, illetve év elején, január–februárban hagyják a fogyasztók, míg a legtöbbet a nyári hónapokban, június–augusztusban.

A Teya Magyarország szerint a borravaló magyarországi szintje összhangban van a közép-kelet-európai régió szintjével, ugyanakkor jelentősen alacsonyabb az Amerikai Egyesült Államokban mért 15-20 százalékos iparági átlagoknál.

A Magyarországon működő Teya Hungary Zrt. a londoni központú Teya cégcsoport egyik leányvállalata. A fintech szolgáltató 2019-ben alakult, a cég digitális megoldásait több mint 300 ezer ügyfél használja. A Teya Magyarország 2020 óta a hazai kártyaelfogadói piac szereplője.

Gazdaság    Borravaló: kiderült, hol, mikor, mennyit szoktunk adni

