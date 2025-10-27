ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Mostantól „ingyen” dolgoznak a magyar nők idén szilveszterig

Infostart

A nők csaknem 18 százalékkal kevesebbet keresnek, mint a férfiak Magyarországon: ma van az Egyenlő Díjazás Napja, ami a nemek közötti bérszakadékra figyelmeztet.

Az Amnesty Intenational Magyarország minden évben kijelöli azt a napot, amikortól a nemek közötti bérszakadék miatt szimbolikusan a nők év végéig nem kapnak fizetést. Az úgynevezett Egyenlő Díjazás Napja idén október 27-re esik – írja a 24.hu.

Magyarországon jelenleg 17,8 százalék a nemek közötti bérszakadék. Ez azt jelenti, hogy

havi szinten bruttó 130 ezer, éves szinten pedig több mint 1,5 millió forinttal keresnek kevesebbet a nők a férfiaknál.

A civil jogvédők felhívták a figyelmet, hogy a kormánynak jövő júniusig a magyar jog részéve kell tennie a bérek átláthatóságáról szóló uniós irányelvet, ami fordulópontot jelenthet.

2027-től a nagyobb vállalatoknak kötelező lesz jelentést készíteni a bérszakadékra mutató adataikról, eredményeiket egy ellenőrző szervnek kell átadniuk, azokat nyilvánosságra hozzák. Az Amnesty Magyarország évek óta segít felkészülni a cégeknek a változásokra. Az irányelv átültetésének kidolgozása a Nemzetgazdasági Minisztérium feladata, tavasszal ezért több mint 10 ezer ember nevében egy petíciót és szakmai javaslatait is eljuttatta a tárcához.

Az új szabályozás a munkavállalóknak új jogokat, lehetőségeket teremt, többek között kikérhetik majd nemi bontásban a saját és az azonos értékű munkát végző munkatársaik átlagos bérszintjére vonatkozó adatokat, hátrányos megkülönböztetés megalapozott feltételezésekor a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy nem diszkriminált.

Az Amnesty nemek közötti egyenlőség szakértője szerint „Magyarországon még mindig rendszerszintű hátrány jelent nőnek lenni. Csernus Fanni úgy látja: ha a kormány valóban elkötelezett a nők egyenlősége mellett, akkor minél előbb tegyen eleget uniós kötelezettségeinek, vezessen be olyan szabályokat, amelyek átláthatóvá teszik az óriási magyar bérszakadékot, a munkáltatókkal közösen tegyen mielőbb lépéseket annak felszámolására.

Mostantól „ingyen" dolgoznak a magyar nők idén szilveszterig

bérek

nők

fizetések

egyenlő díjazás napja

