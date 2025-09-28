ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az MVM Csoport új napelemparkja Debrecenben az átadás napján, 2022. november 28-án. Az 52 ezer napelempanel üzembe helyezése 15 ezer háztartás energiaigényét fedezi, és évente több mint 33 ezer tonnával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Klímabajnokok vagyunk, már 25 százalék a napenergia aránya a termelésben

Infostart / MTI

A geotermikus energia a magyar zöldgazdaság vezető ereje lehet – mondta az energiaügyi miniszter a pénteki Budapest Geothermal Energy Summit konferencián. Voltak napok, amikor már exportálni is tudtunk áramot.

A pénteki Budapest Geothermal Energy Summit konferencián tartott előadást az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba a rendezvény megnyitóján kiemelte: a geotermikus energia megfizethető és kiszámítható, az energetikai piac ingadozásaitól független forrás, amely legfőképp a hőtermelésben hasznosulhat.

Megnégyszereztük a geotermikus hőtermelő kapacitásokat

Magyarország az első 5 európai állam közé került azzal, hogy 2010 óta a négyszeresére növelte a geotermikus hőtermelési kapacitásait, és a Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció alapján 2030-ig további kétszeres bővülés várható.

Az összkapacitás ekkorra elérheti a 12-13 petajoule-t, így a földgázfelhasználás jelentősen, 2035-ben már akár 1 milliárd köbméterrel is csökkenhet - tette hozzá.

Felére csökkent az üvegházhatású kibocsátásunk, Paks ma a fogyasztás harmadát adja

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy belföldön a rendszerváltás óta majdnem a felére mérséklődött az üvegházhatású gázok kibocsátása, a hagyományos hőerőművek jelentősége számottevően csökkent.

A magyar stratégia a megújuló források mellett a nukleáris energiát is kulcsfontosságúnak tekinti, mert az atomerőművek olcsó és megbízható termelőkként az energiaszuverenitás alapjai, fenntartható klímapolitika sincs nélkülük. A paksi üzem a belföldi energiafogyasztás harmadát, az új blokk felépítését követően a felét fedezheti, az SMR-ek (small modular reactor, kis moduláris reaktor) fejlesztése pedig újabb távlatokat nyithat az energiatermelésben.

„Klímabajnokok vagyunk”: már 24 százalék a napenergia aránya

Kiemelte egyúttal, hogy Magyarország az utóbbi 10 év során a klímabajnokok közé került a több mint 9 gigawattra emelt megújulóenergia-termelési kapacitással. Ebből a napenergia-termelési kapacitás több mint 8 gigawatt, részesedése 2019 óta 4 százalékról 25 százalékra nőtt a belföldi termelésben, ekkora arányt egyetlen más állam se ért még el.

Részben a mintegy 316 ezer magyarországi napelemes rendszernek köszönhető, hogy idén 14 napon át külföldre is lehetett áramot értékesíteni, az áramimport részaránya pedig áprilistól augusztusig alacsonyabb volt, mint az elmúlt 12 évben bármikor.

Kihívás: az energia tárolása

A miniszter a következő nagy kihívásnak a zöld áram elraktározását nevezte. Lantos Csaba szerint erre az időjárásfüggő energiatermelők terjedése mellett az elektromobilitás térnyerése miatt is nagy szükség van, a jövő tehát az elektromos energiát tároló üzemeké. Hozzátette: a mostani tervek alapján Magyarország energiatárolói összkapacitása 2026-ig 0,5 gigawattra, 2030-ra pedig 1 gigawattra nőhet.

Kezdőlap    Gazdaság    Klímabajnokok vagyunk, már 25 százalék a napenergia aránya a termelésben

áramtermelés

napenergia

lantos csaba. energia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkészült a világ legmagasabb hídja: videón a monumentális szerkezet

Elkészült a világ legmagasabb hídja: videón a monumentális szerkezet

Vasárnap reggel átadták a közlekedők számára a világ legmagasabb hídját a kínai Kujcsou tartományban. A Huajiang Grand Canyon Bridge hídpályája mintegy 625 méterrel ível a Beipan folyó fölött, ezzel megdöntve a korábbi rekordot is tartó, közeli Duge Bridge csúcsát - számolt be a kínai Xinhua hírügynökség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezeknél a kasszáknál nem lehet nyugdíjas utalvánnyal fizetni: jobb, ha erre mindneki felkészül

Ezeknél a kasszáknál nem lehet nyugdíjas utalvánnyal fizetni: jobb, ha erre mindneki felkészül

Egyre több nyugdíjas panaszkodott arra, hogy élelmiszer-utalványaikat nem tudják felhasználni az önkiszolgáló kasszáknál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

More than 600 drones and missiles, predominantly aimed at Kyiv, hit factories and the Institute of Cardiology.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 08:00
Gablini Gábor: az európai autóiparnak vissza kell térni az álmokból a valóságba
2025. szeptember 27. 14:00
Az elemző tanácsot ad, mire érdemes odafigyelni az Otthon Start hitel felvétele előtt
×
×
×
×