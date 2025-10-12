ARÉNA - PODCASTOK
chinese girls talking with digital tablet
Nyitókép: Getty Images

Kína üzent a világnak, de főleg az Egyesült Államoknak

Infostart / MTI

A kínai kereskedelmi minisztérium közleményben védte meg a ritkaföldfémekre és kapcsolódó termékekre vonatkozó exportellenőrzési intézkedéseket, melyek szerinte jogszerűek – jelentette a kínai állami média.

A minisztériumi közlemény szerint Kína felelős nagyhatalomként jogszabályok alapján alkalmaz exportellenőrzést bizonyos termékekre. "Az ellenőrzések nem jelentenek exporttilalmat, és a megfelelő kérelmek esetén az engedélyezés továbbra is biztosított lesz" - áll a közleményben.

A minisztérium szóvivője hozzátette, hogy az intézkedések bevezetése előtt Kína már értesítette az érintett országokat és térségeket kétoldalú exportellenőrzési párbeszéd keretében.

"Peking kész együttműködni a nemzetközi közösséggel az exportellenőrzési párbeszéd és tapasztalatcsere fokozása érdekében, a globális ipari és ellátási láncok biztonságának és stabilitásának megőrzése céljából" - fogalmazott.

Az Egyesült Államok szombaton bejelentett, Kínát érintő 100 százalékos vámemelésére reagálva a kínai szóvivő úgy nyilatkozott, hogy "Washington hosszú ideje túlzottan tág értelmezésben alkalmazza a nemzetbiztonság fogalmát, visszaél az exportellenőrzési eszközökkel, és egyoldalú, diszkriminatív intézkedéseket hoz, különösen a félvezetőipari termékek területén".

Kína szerint az amerikai intézkedések, különösen a szeptemberi, Madridban tartott gazdasági és kereskedelmi tárgyalásokat követően bevezetett újabb korlátozások, súlyosan sértik Kína érdekeit, és aláássák a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban elért eredményeket.

A kereskedelmi tárca szóvivője hangsúlyozta:

a magas vámokkal való fenyegetőzés nem megfelelő módja a Kínával való kapcsolattartásnak.

Kína arra szólítja fel az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul hagyjon fel a helytelen gyakorlatokkal, tartsa tiszteletben az államfők közötti telefonos egyeztetések során elért megállapodásokat, és folytassa az érdemi konzultációkat a meglévő gazdasági és kereskedelmi mechanizmusokon keresztül, a kölcsönös tisztelet és az egyenlő felek közötti párbeszéd alapján - közölte.

A szóvivő szerint "ha az Egyesült Államok továbbra is a helytelen utat választja, Kína határozott lépéseket fog tenni jogainak és érdekeinek megvédésére".

Peking csütörtökön jelentette be, hogy szigorítja a ritkaföldfémek és azok feldolgozásához kapcsolódó technológiák exportját, melyre reagálva Donald Trump amerikai elnök szombaton a már meglévő 30 százalékos vám fölött további 100 százalékos vámot vetett ki minden kínai árura.

kína

export

ritkaföldfém

