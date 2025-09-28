ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
Nyitókép: RUNSTUDIO/Getty Images

Winelovers Wine Awards: a Sauska lett a legeredményesebb magyar borászat

Infostart / MTI

Hét aranyérmével a Sauska Pincészet érdemelte ki Az év borászata címet a 4. Winelovers Wine Awards nemzetközi borversenyen, amelynek eredményeit szombaton hirdették ki a budapesti Corinthia Hotelben megtartott Winelovers 100 Nagykóstolón.

Közép- és Kelet-Európa legjobb borait 1063 nevezett tétel közül, három napon át tartó vakkóstolón választották ki nemzetközi borszakértők, köztük a világ legelismertebb szaktekintélyei, master of wine-ok, sommelier bajnokok, valamint az exportpiacok képviselői. Mivel az angolszász rendszert követő borversenyen nincs korlátozva a kiosztható érmek száma, minden, a megadott pontszámot elérő bor megkapta a medált, amelyet aztán feltüntethet a palackon.

A nemzetközi borversenyen legszebb eredményeket elért magyar borokat idén is a Winelovers 100 – A 100 Legjobb Magyar Bor nyomtatott magazin mutatja be, amely szintén a szombati kóstolón debütált. A borversenyen összesen 193 arany született, így a 100 legjobb közé a magazinba csak aranyérmes borok kerülhettek be.

A borversenyre nevezett magyar borok közül hat ért el 95 vagy afeletti pontszámot, és kapta meg a legrangosabb elismerést, a Grand Gold díjat.

A 100-as lista első helyezettje a Grand Tokaj Terroir Selection Amforában Érlelt Tokaji Eszencia 2013 lett, amely egyben a legjobb édes bor elismerést is megszerezte. A további dobogós helyeket a Préselő Aszú 2016, valamint a Kreinbacher Birtok Egoiste Magnum tradicionális pezsgő tudhatja magáénak.

A díjátadón nemcsak a 100-as listába bekerült borok, hanem a kategóriagyőztes tételek készítői is oklevelet kaptak. Az idei év újdonsága, hogy az 50 legjobb retail bort is szemlézték a magazinban: ebbe a kategóriába azok a borok kerültek, amelyek stabilan megtalálhatók az áruházláncok polcain, így könnyen beszerezhetőek a fogyasztók számára. Idén a Legjobb tradicionális pezsgő a Kreinbacher Birtok Egoiste 2017 Magnum lett a Legjobb egyéb pezsgő díját pedig a Szűcs Pincészet 2021-es ZZ Habzóbora érdemelte ki.

A Legjobb illatos fehérbor kategória győztese a Préselő Pincészet Muscat Blanc 2023, a Legjobb reduktív fehérbor a Kancellár Birtok Nagy-Somlói Cuvée SomlAI 2021, míg

a Legjobb hordós fehérbor a Holdvölgy Expression Tokaji Hárslevelű 2021.

A Legjobb rozé bor kategória első helyezettjének a Pécsinger Szőlőbirtok 2024-es Pannonhalmi Rézi Roséját választotta a zsűri, amely a Legjobb gyömölcshangsúlyos vörösbor díjával a Kovács Pince 2022-es Lesencetomaj Kékfrankos Válogatását, a Legjobb tanninhangsúlyos vörösbornak járó elismeréssel pedig a Bock Pincészet 2012-es Capella Cuvée-jét tüntette ki.

Az idei listán a Legjobb édes bor a Grand Tokaj Terroir Selection Amforában Érlelt Tokaji Eszencia 2013, a Legjobb natúr bor a Wassmann Mundia 2022, míg a Legjobb retail bor a Pannon Tokaj Pincészet Dominium Muscat Lunel 5 puttonyos Tokaji Aszú 2017 lett.

A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
