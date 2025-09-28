Gablini Gábor: az európai autóiparnak vissza kell térni az álmokból a valóságba

Az autóipari változások – Európa kárára – nem most kezdődtek. A Covid következtében összeomlottak a beszállítási láncok, hiány alakult ki, és az Európában dolgozó hagyományos gyártók megtapasztalták, az autóik ára szabadon emelkedhet és extraprofitot tudtak elérni. Úgy gondolták akkor, hogy ez egy új korszak, és a vásárlók, ha új autót akarnak, tudomásul veszik, hogy a gyártó mennyiért adja azt. Ez – mint az InfoRádió megkeresésére Gablini Gábor, a Gémosz elnöke elmondta – egy évig működött, de 2023 végére a szállítási láncok helyreálltak, így túltermelés alakult ki.

Az autógyártók döntően a 2023-as számaikkal még így is nagyon elégedettek voltak, azt hitték, az aranykor 2024-ben is folytatódik, közben azonban a piacok teljesen megváltoztak, a vásárlóerő Európában erodálódott, és hihetetlen nagy mennyiségű eladatlan autó került a kereskedésekhez.

„Közben megérkeztek a kínaiak. Megtanulták a 2000-es évek elején, hogy ide rossz minőséggel lehetetlen betörni, ezért minőségi terméket akartak megfizethető áron. Felmérték azt, hogy mi a vásárlóerő Európában, és ők ehhez alkalmazkodtak. Tehát ők nem megmondani akarták, hogy mit vegyen és mennyiért a vevő, hanem azt mondták, hogy »mi olyat kínálunk, amilyet a vevő akar«" - részletezte az új gondolkodást Gablini Gábor.

Figyelmeztetett: ha a hagyományos gyártók nem mérik fel, hogy már nincs visszaút, vagy beállnak a sorba és ők is megfizethető minőségi termékekkel versenyeznek a vevőkért, vagy kiszorulnak a piacról, és ha ez egyszer megtörténik egy gyártóval, már nem tud a régi termelési volumenre visszakapaszkodni, még sok pénzzel sem.

Nyomatékosította, Kína fordított először horribilis forrásokat az elektromos autózásba, ennek következően Pekingben és más nagyvárosokban jelentősen javult a szmoghelyzet. Európa közben – mint Gablini Gábor folytatta – a „zöld mentalitásban teljesen érthető módon úgy gondolta, hogy akkor ő is fölszáll erre a vonatra, az autógyártói viszont a hagyományos technológiát erőltették, mert nekik abban volt a profit”.

„Európában nem történtek meg azok a szükséges, akár az EU által támogatott kutatás-fejlesztések, beruházások, amelyek az új technológiához szükségesek lettek volna. Ezért ma már tökéletesen látható, hogy az a korábbi elképzelés, hogy 2035-re 100 százalékban elektromos autó kerüljön csak forgalomba, tarthatatlan. Ráadásul ez jelentősen megdrágította a termékeket” – ecsetelte.

Gablini Gábor összességében úgy látja – és szerinte az egész európai szegmens is –, hogy pozitív motivációval, nem kötelezéssel reális lehet, hogy az akkumulátoros autók a hibridekkel együtt 2035-re meghaladják az 50 százalékát a forgalomba helyezett állománynak, akár a 70 százalékot is elérhetik, de a tisztán elektromos autó legfeljebb az 50 százalékot tudja majd elérni.

„Persze vannak kivételek, Norvégia, Dánia, néhány ilyen ország. Ők más erőforrásokkal, más szisztéma szerint gondolkodnak, de ezt nem lehet általánossá tenni, az álmok világából a valóság talajára vissza kell térni” – hangoztatta.