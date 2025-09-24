ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.62
usd:
333.76
bux:
98376.68
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Steel oil pipes from refinery in desert during sunset.
Nyitókép: imaginima/Getty Images

Orosz energiakiváltás - Úgy tűnik, tényleg nem tudja azt a horvát kábel, ami Magyarországnak kellene

Infostart / MTI

Műszaki hibák miatt meghiúsultak az Adria kőolajvezeték kapacitástesztjei, amelyeknél azt vizsgálták, hogy a rendszer hosszabb ideig képes-e stabilan, maximális kapacitással működni - közölte a Mol szerdán

A közlemény szerint a múlt héten a Mol és a Janaf több alkalommal is folytatott közös tesztet az Adria kőolajvezetéken,

az eredmények egyelőre nem igazolják, hogy a vezeték képes lenne hosszútávon Magyarország és Szlovákia számára elegendő kőolajat felhozni az Adria-tengerről.

A tesztek során 1-2 óránál hosszabb ideig egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni a vezeték.

Rámutattak, a teszt előtt a felek abban állapodtak meg, hogy a szállítás során fokozatosan növelik a nyomást és a szivattyúk számát, így elérve a maximális szállítási teljesítményt, amit a teszt teljes időtartama alatt fenn is tartanak.

A horvát partner közvetlenül a teszt előtt arról tájékoztatott, hogy a legnagyobb teljesítményt csak egy órán keresztül tudják biztosítani, majd vissza kell venniük a nyomást. Ez jelentősen eltért a korábban közösen elfogadott tervtől és megnehezíti a teszt eredményeinek objektív értékelését.

Hozzátették, hogy a tesztelés megkezdését követően alig 30 perc után a horvát partner áramellátási hibára hivatkozva leállította a szállítást, és a rendszer több mint egy órán keresztül állt. Újraindulás után is akadt fennakadás, ugyanis a szállításnál nyomáskiesés is jelentkezett a horvát oldalon és a horvát fél kérte a Molt a vezetéki nyomás csökkentésére, amely után alacsony nyomással és teljesítménnyel tudott működni a vezeték horvátországi szakasza.

A Mol és a Janaf régóta vizsgálja a csővezeték horvát szakaszának kapacitását. Korábban több kisebb tesztet végeztek a felek és idén szeptemberben indult egy átfogó több hónapos, nagy mennyiségeket szállító tesztidőszak, amelynél arra voltak kíváncsiak a vállalatok, hogy mennyi kőolajat képes stabilan és hosszútávon szállítani a déli vezeték.

Hangsúlyozták, nagyon fontos szerepet tölt be az Adria-vezeték Közép-Európa ellátásában, de ahhoz, hogy a jelenlegi, kisegítőnél nagyobb szerepet kapjon, először tisztán kell látni, mire képes és milyen állapotban van az Adria-vezeték horvát szakasza, mi kell ahhoz, hogy képes legyen az év minden napján akár 40 000 tonna kőolaj szállítására.

A vezeték fontosságát támasztja alá az is, hogy

a háború kitörése előtt 170 millió dollárt költöttek az alternatív, déli infrastruktúra fejlesztésére és a keleti útvonallal szembeni egyoldalú függőség csökkentésére.

Továbbá 2022 óta további százmillió dollárokat fordítottak a kőolaj-diverzifikációra, de az átállás nem csak finomítói technológia kérdése: látni kell, hogy milyen állapotban van és mire képes az Adria-vezeték. Ahhoz, hogy a déli ellátási útvonal teljesértékű legyen, a horvát szakaszon is el kell érni a napi 40 ezer vagy évi 14 millió tonnás kőolajszállítási kapacitást. Ez a mennyiség kell ahhoz, hogy - a finomítói karbantartási munkák és az érintett országok stratégiai kőolajkészlet-cseréi mellett is - biztonságban legyen a régió.

A vállalat kitart az álláspontja mellett: két olyan, kereskedelmileg is versenyképes és műszakilag is teljesértékű vezetékre van szükség, amely megbízhatóan képes a régió ellátáshoz szükséges mennyiség leszállítására - ismertette közleményében a Mol.

Kezdőlap    Gazdaság    Orosz energiakiváltás - Úgy tűnik, tényleg nem tudja azt a horvát kábel, ami Magyarországnak kellene

mol

horvát

olaj

kőolaj

adria-vezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Kormányrendelet jelent meg szerdán arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaéléseket ki kell vizsgálni, a feladattal Tuzson Bencét bízták meg. Az igazságügyi miniszter időközben nyilvánosságra hozott egy jelentést.
 

Magyar Péter rálicitál a nemzeti konzultációra: a Tisza Párt folytatja a „Nemzet Hangja népszavazást”

Megvan a nemzeti konzultáció második kérdése

Orbán Viktor: Magyar Pétert zsarolják, fogott ember

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas változás jön a Ryanairnél, ez minden utast érint!

Hatalmas változás jön a Ryanairnél, ez minden utast érint!

A Ryanair november 12-től véglegesen megszünteti a papír alapú beszállókártyákat, ezután kizárólag a vállalat mobilalkalmazásában elérhető digitális kódokkal lehet majd a járatokra felszállni - közölte az airportal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményen odaszólt Zelenszkij mindenkinek: ez téboly, tényleg ekkora a gyengeség?

Keményen odaszólt Zelenszkij mindenkinek: ez téboly, tényleg ekkora a gyengeség?

Ukrajna rendelkezik olyan drónokkal, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

The Ukrainian president addresses the UN General Assembly after Donald Trump says for the first time that Kyiv could retake its lost borders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 18:18
Kiderült, mi lenne, ha itthon leállna az áramszolgáltatás nagy része
2025. szeptember 24. 13:38
A francia vagyonadó bukása – politikai álom, egyben gazdasági rémálom
×
×
×
×