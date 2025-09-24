Orosz energiakiváltás - Úgy tűnik, tényleg nem tudja azt a horvát kábel, ami Magyarországnak kellene

A közlemény szerint a múlt héten a Mol és a Janaf több alkalommal is folytatott közös tesztet az Adria kőolajvezetéken,

az eredmények egyelőre nem igazolják, hogy a vezeték képes lenne hosszútávon Magyarország és Szlovákia számára elegendő kőolajat felhozni az Adria-tengerről.

A tesztek során 1-2 óránál hosszabb ideig egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni a vezeték.

Rámutattak, a teszt előtt a felek abban állapodtak meg, hogy a szállítás során fokozatosan növelik a nyomást és a szivattyúk számát, így elérve a maximális szállítási teljesítményt, amit a teszt teljes időtartama alatt fenn is tartanak.

A horvát partner közvetlenül a teszt előtt arról tájékoztatott, hogy a legnagyobb teljesítményt csak egy órán keresztül tudják biztosítani, majd vissza kell venniük a nyomást. Ez jelentősen eltért a korábban közösen elfogadott tervtől és megnehezíti a teszt eredményeinek objektív értékelését.

Hozzátették, hogy a tesztelés megkezdését követően alig 30 perc után a horvát partner áramellátási hibára hivatkozva leállította a szállítást, és a rendszer több mint egy órán keresztül állt. Újraindulás után is akadt fennakadás, ugyanis a szállításnál nyomáskiesés is jelentkezett a horvát oldalon és a horvát fél kérte a Molt a vezetéki nyomás csökkentésére, amely után alacsony nyomással és teljesítménnyel tudott működni a vezeték horvátországi szakasza.

A Mol és a Janaf régóta vizsgálja a csővezeték horvát szakaszának kapacitását. Korábban több kisebb tesztet végeztek a felek és idén szeptemberben indult egy átfogó több hónapos, nagy mennyiségeket szállító tesztidőszak, amelynél arra voltak kíváncsiak a vállalatok, hogy mennyi kőolajat képes stabilan és hosszútávon szállítani a déli vezeték.

Hangsúlyozták, nagyon fontos szerepet tölt be az Adria-vezeték Közép-Európa ellátásában, de ahhoz, hogy a jelenlegi, kisegítőnél nagyobb szerepet kapjon, először tisztán kell látni, mire képes és milyen állapotban van az Adria-vezeték horvát szakasza, mi kell ahhoz, hogy képes legyen az év minden napján akár 40 000 tonna kőolaj szállítására.

A vezeték fontosságát támasztja alá az is, hogy

a háború kitörése előtt 170 millió dollárt költöttek az alternatív, déli infrastruktúra fejlesztésére és a keleti útvonallal szembeni egyoldalú függőség csökkentésére.

Továbbá 2022 óta további százmillió dollárokat fordítottak a kőolaj-diverzifikációra, de az átállás nem csak finomítói technológia kérdése: látni kell, hogy milyen állapotban van és mire képes az Adria-vezeték. Ahhoz, hogy a déli ellátási útvonal teljesértékű legyen, a horvát szakaszon is el kell érni a napi 40 ezer vagy évi 14 millió tonnás kőolajszállítási kapacitást. Ez a mennyiség kell ahhoz, hogy - a finomítói karbantartási munkák és az érintett országok stratégiai kőolajkészlet-cseréi mellett is - biztonságban legyen a régió.

A vállalat kitart az álláspontja mellett: két olyan, kereskedelmileg is versenyképes és műszakilag is teljesértékű vezetékre van szükség, amely megbízhatóan képes a régió ellátáshoz szükséges mennyiség leszállítására - ismertette közleményében a Mol.