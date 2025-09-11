ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Nyitókép: Unsplash

Pletser Tamás: szó sincs róla, hogy az új Shell-szerződés az orosz gázt lenne hivatott kiváltani

Infostart / InfoRádió - Déri Ágota
ELŐZMÉNYEK

Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője arról beszélt az InfoRádióban, hogy a megállapodás alapját képező gázmennyiség az éves hazai fogyasztás kis százalékát fedi csak le, így legfeljebb diverzifikációnak felel meg.

Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést ír alá a Shell energiaipari konszernnel, ami a már meglévő energiaforrások megőrzése mellett lehetővé fogja tenni újak bevonását is hazánk ellátásába – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Milánóban. A megállapodás kétmilliárd köbméter földgáz vásárlásáról szól tíz év alatt 2026-tól kezdődően.

„A Shell és az MVM Csoport közti megállapodásban szereplő évi 200 millió köbméter földgáz a magyar fogyasztás 2-3 százalékát teszi ki, ami egyébként 8,5-9 milliárd köbméter között alakul” – mondta az InfoRádióban Pletser Tamás. Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője közölte, nem arról van szó, hogy a szerződéssel az orosz földgázt szeretné hazánk nyugati forrású gázra váltani, mi több, az MVM Csoportnak már korábban is volt megállapodása a Shell-lel, ami 2026-ban jár le. Ez a korábbi egyezség évi 250 millió köbméter földgáz behozataláról szólt a horvátországi Krk szigetén található LNG-terminál felől. Az új szerződés nyugat-európai forrásból származó energiahordozóra vonatkozik, viszont kisebb volumenben, mint a korábbi.

Pletser Tamás úgy véli, a friss megállapodás egyfajta kiegészítése a meglévő forrásoknak, illetve a lejáró Shell-szerződés után új, hosszabb távú megállapodást szeretett volna kötni Magyarország és az FBM csoport. Mint mondta, valószínűleg szükség van erre az évi 200-250 millió köbméter gázra, emellett egy diverzifikációs forrás is, nem a meghatározó orosz földgázimportot fedi le. Az olaj- és gázipari elemző leszögezte, hogy

a kiadott közlemény nem részletezi, milyen árban állapodtak meg a felek, valószínűsíti azonban, hogy a holland TTF gáztőzsde árait veheti alapul.

„Nem kizárt, hogy tartalmaz valamilyen kedvezményt is, ezt érdekes lenne tudni” – tette hozzá.

A szakértő elmondta, az ismert, hogy az orosz földgázra vonatkozó hosszú távú szerződés is TTF-alapú: a magyar–szerb határig eljuttatja az orosz fél a gázmennyiséget, amiért a magyar fél egy holland gáztőzsdéhez köthető árat fizet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

