Jobb lehet a világgazdaság teljesítménye – jól látszik, melyik országok húzzák

A globális GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzést a júniusban várt 2,9 százalékról 3,2 százalékra változtatta, a jövő évit pedig 2,9 százalékon tartotta az OECD. Összességében azonban lassulás várható a tavalyi 3,3 százalékhoz képest, mert a magasabb vámok és a folyamatos politikai bizonytalanság lassítja a beruházásokat és a kereskedelmet - írták.

A párizsi székhelyű szervezet arra számít, hogy az amerikai gazdaság növekedése idén 1,8 százalékra, jövőre pedig 1,5 százalékra lassul a tavalyi 2,8 százalékos bővülést követően. Az infláció az Egyesült Államokban a tavalyi 2,5 százalékról idén várhatóan 2,7 százalékra, jövőre pedig 3 százalékra gyorsul.

Az euróövezet gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzést a folyó évre 0,2 százalékponttal 1,2 százalékra javította az OECD, a jövő évit pedig ugyanennyivel, 1 százalékra csökkentette. Az euróövezeti infláció a tavalyi 2,4 százalékról idén várhatóan 2,1 százalékra, jövőre 1,9 százalékra lassul.

Az idei és a jövő évi német GDP-növekedési előrejelzéseket 0,1 százalékponttal 0,3 százalékra, illetve 1,1 százalékra csökkentették a jelentés összeállítói. Tavaly a német GDP 0,5 százalékkal zsugorodott.

Az OECD új előrejelzése szerint Japán gazdasága a tavalyi 0,1 százalékos bővülést követően idén és jövőre 1,1 százalékkal, illetve 0,5 százalékkal nő, szemben az eddig becsült 0,7 százalékkal és 0,4 százalékkal.

Kína GDP-je idén 4,7 százalék helyett várhatóan 4,9 százalékkal, jövőre pedig 4,3 százalék helyett 4,4 százalékkal nő a tavalyi 5 százalék után. Az OECD szerint Kínában idén 0,2 százalékos defláció lesz a tavalyi 0,2 százalékos infláció után, jövőre pedig 0,3 százalékos inflációval számol a szervezet.

India GDP-je tavaly 6,5 százalékkal nőtt. Idén ez 6,7 százalékra gyorsult az eddig várt 6,3 százalékra történő lassulás helyett. Jövőre 6,3 százalékos növekedéssel számol az OECD, ami elmarad az eddig becsült 6,4 százaléktól.