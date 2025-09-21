Egy jó mobilbank sokkal többről szól annál, hogy átutalást lehessen indítani vele

Egy havi keret erejéig a Gránit, az Erste és az OTP bankok is díjmentesen, középárfolyamon váltják át az eurót, az amerikai dollárt, a svájci frankot és az angol fontot, a K&H-nál pedig visszaigényelhető a középárfolyam feletti rész. Díjmentesen devizát váltani az alkalmazáson belül viszont csak a Gránit eBank Appban és az Erste George Appban lehet – hívja fel a figyelmet a money.hu szakértője.

Ez amiatt van, mert az OTP-nél a kedvezményes átváltási árfolyam csak devizaátutalások és külföldi bankkártyás vásárlások alkalmával vehető igénybe (az Árfolyam+ szolgáltatás igénylése után), az árfolyamkedvezmény az internetes kártyás vásárlásokra és a hitelkártyával végzett vásárlásokra nem érvényes. A K&H Banknál csak a bankkártyás külföldi vásárlásoknál és készpénzfelvételnél jár a visszatérítés a középárfolyam feletti részre, de a külföldi weboldalon történő kártyás vásárlásokra sem vonatkozik már. Vagyis utóbbi két bank esetében csak bizonyos tranzakciók közben érvényesül a középárfolyam, olyankor nem, ha valaki a saját devizaszámláján helyezne el megtakarítást, és ehhez pénzt kell váltania.

Az MBH-t leszámítva a mobilbankokban elintézhető a betétlekötés, akár eurós lekötés formájában is. Néhány mobilappnál viszont ennél többre nincs is lehetőség, már ami a megtakarításokat illeti. Szerencsére ez nem mindre igaz, sőt: mobilbankon keresztül lehet állampapírt venni az Erste George App, a Gránit eBank App, az OTP MobilBank, a myRaiffeisen mobilapplikáció és az UniCredit mBanking segítségével (az UniCreditnél az eladáshoz a netbankra, vagyis az UniCredit eBankingre lesz szükség). Ugyanezekben a banki appokban befektetési jegyeket is lehet vásárolni, ami a CIB Bank Mobilalkalmazásra és a K&H mobilbankra is igaz.

Az Erste George App, a Gránit eBank App, az OTP MobilBank és a myRaiffeisen mobilapplikáció hitelkártya azonnali igénylésére is lehetőséget biztosít. Ezenkívül egyes mobilbankokban egyéb hiteleket is lehet igényelni (például munkáshitel, személyi kölcsön), megtakarítási számlákat lehet nyitni (például devizaszámla, TBSZ, NYESZ), biztosítást lehet kötni (pl. lakásbiztosítás, utasbiztosítás), de mobilegyenleg feltöltésére, autópályamatrica vásárlására vagy csekkbefizetésre is alkalmasak lehetnek.

A mobilbanki alkalmazások egyre több funkcióval bővülnek, de nem mindenki ugyanazt keresi. Míg egyeseknek a befektetési opciók a legfontosabbak, mások a gyors hitelfelvételre és a maximális biztonságra fókuszálnak. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy alaposan összehasonlítsuk a különböző applikációkat, és azt válasszuk, amelyik a leginkább illeszkedik a saját pénzügyi szokásainkhoz – hangsúlyozza a pénzügyi elemző.