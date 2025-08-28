ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.83
usd:
339.53
bux:
103751.98
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Elemző: a friss munkanélküliség adatok biztatók, de a tartós pozitív trendfordulóra még várni kell

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Kedvező fejlemény, hogy tovább élénkült a foglalkoztatottság, bővült a gazdaságilag aktívak száma és a háromhavi adatokban sikerült elmozdulni a korábbi mélypontról – így értékelte a júliusi eredményeket az InfoRádióban Balog-Béki Márta. Az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője szerint a vállalatok idővel újra a munkaerő toborzása felé fordulhatnak, az egész évre vonatkozóan pedig 4,4 százalékos munkanélküliségi rátát tart valószínűnek.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint júliusban 4 millió 712 ezer fő volt a foglalkoztatottak átlagos létszáma Magyarországon a 15-74 év közötti népesség körében. Ez a szám 32 és fél ezerrel magasabb a júniusi szintnél, de 14 ezerrel elmarad a tavaly júniusitól. Az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője az InfoRádióban azt mondta, a háromhavi adatokat megvizsgálva az a trend figyelhető meg, hogy az előző negyedévhez képest 20 ezres javulás történt. Mint fogalmazott, ez egyértelműen elmozdulás volt a hároméves mélypontról, de a mutató még mindig gyengébb az egy évvel ezelőtti szinttel összevetve.

A másik fontos mutató, amit a KSH rendre közöl, az a munkanélküliségi ráta, ami júliusban az előzetes várakozásoknak megfelelően 4,3 százalékon maradt. Balog-Béki Márta kiemelte: negyedéves összehasonlításban az előző háromhavi adathoz képest 0,2 százalékos csökkenés történt (4,5-ről 4,3 százalékra).

Az elemző úgy fogalmazott, jó hír, hogy tovább élénkült a foglalkoztatottság, bővült a gazdaságilag aktívak száma, akik a potenciális munkaerő-állományt jelentik, továbbá a háromhavi adatokban sikerült elmozdulni a korábbi mélypontról. Ugyanakkor hozzátette, hogy

a foglalkoztatás növekedését korlátozhatja, hogy a munkaképes korosztály létszáma egy év alatt 60-65 ezer fővel csökkent, és júniushoz képest is kisebb visszaesés volt tapasztalható.

Balog-Béki Márta azt mondta, több adat is „biztatónak tűnik”, de tartós pozitív trendforduló csak akkor várható, ha a magyar gazdaság „nagyobb sebességre kapcsol”. Felhívta a figyelmet, hogy a gazdaság esetleges éledezését csak fokozatosan tudja lekövetni a munkaerőpiac, és csak jó néhány hónapos késéssel jelenhet meg a munkaerő iránti keresletben mindez. Összességében azonban arra számít, hogy idővel a vállalatok újra a munkaerő toborzása felé fordulhatnak, az egész évre vonatkozóan pedig továbbra is 4,4 százalékos munkanélküliségi rátát tart valószínűnek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: a friss munkanélküliség adatok biztatók, de a tartós pozitív trendfordulóra még várni kell

munkaerő

munkanélküliségi ráta

foglalkoztatottak

balog-béki márta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből
Magyarország jogszerűen tiltotta ki a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték támadását elrendelő ukrán parancsnokot. Az érintettnek három lehetősége is van arra, hogy semmissé tegye vagy megkerülje ezt a döntést – mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász az InfoRádióban,
 

Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére – bekérették a magyar nagykövetet

NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Itt a magyar válasz: kitiltják Magyarországról a Barátság elleni támadás vezetőjét

Hernádi Zsolt: ha egyszer a Barátság leáll, többé nem indul újra

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Keresik az irányt a tőzsdék, az Nvidia és a GDP-adat sem segít

Keresik az irányt a tőzsdék, az Nvidia és a GDP-adat sem segít

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat, ami miatt a mai amerikai GDP-adat is különösen érdekes, valamint az Nvidia gyorsjelentése határozza meg csütörtökön a hangulatot. Az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthattunk, Európában azonban lefordultak az indexek. A magyar tőzsdén alapvetően iránykeresést látni, de azért akadnak izgalmak, hiszen jelentős pluszban zárt a magyar tőzsde új sztárjának, az Épduferrnek az árfolyama. Amerikában a kezdeti bizonytalanságot követően a Nasdaq vezetésével felfelé vették az irányt a tőzsdék.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az oroszok most messzire mentek: támadás érte az EU ukrajnai kirendeltségét

Az oroszok most messzire mentek: támadás érte az EU ukrajnai kirendeltségét

Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European leaders outraged after Russian strikes kill 21 and damage EU's HQ

European leaders outraged after Russian strikes kill 21 and damage EU's HQ

The overnight attacks destroyed a block of flats and also caused damage to the EU's delegation offices.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 19:50
Jó hír a magyar gazdaságról
2025. augusztus 28. 18:41
Rögtön dördül az "Otthon Start-pisztoly" - Brutális a tolongás a kis budapesti lakásoknál, órák alatt mennek el a legjobbak
×
×
×
×