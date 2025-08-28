Elemző: a friss munkanélküliség adatok biztatók, de a tartós pozitív trendfordulóra még várni kell

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint júliusban 4 millió 712 ezer fő volt a foglalkoztatottak átlagos létszáma Magyarországon a 15-74 év közötti népesség körében. Ez a szám 32 és fél ezerrel magasabb a júniusi szintnél, de 14 ezerrel elmarad a tavaly júniusitól. Az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője az InfoRádióban azt mondta, a háromhavi adatokat megvizsgálva az a trend figyelhető meg, hogy az előző negyedévhez képest 20 ezres javulás történt. Mint fogalmazott, ez egyértelműen elmozdulás volt a hároméves mélypontról, de a mutató még mindig gyengébb az egy évvel ezelőtti szinttel összevetve.

A másik fontos mutató, amit a KSH rendre közöl, az a munkanélküliségi ráta, ami júliusban az előzetes várakozásoknak megfelelően 4,3 százalékon maradt. Balog-Béki Márta kiemelte: negyedéves összehasonlításban az előző háromhavi adathoz képest 0,2 százalékos csökkenés történt (4,5-ről 4,3 százalékra).

Az elemző úgy fogalmazott, jó hír, hogy tovább élénkült a foglalkoztatottság, bővült a gazdaságilag aktívak száma, akik a potenciális munkaerő-állományt jelentik, továbbá a háromhavi adatokban sikerült elmozdulni a korábbi mélypontról. Ugyanakkor hozzátette, hogy

a foglalkoztatás növekedését korlátozhatja, hogy a munkaképes korosztály létszáma egy év alatt 60-65 ezer fővel csökkent, és júniushoz képest is kisebb visszaesés volt tapasztalható.

Balog-Béki Márta azt mondta, több adat is „biztatónak tűnik”, de tartós pozitív trendforduló csak akkor várható, ha a magyar gazdaság „nagyobb sebességre kapcsol”. Felhívta a figyelmet, hogy a gazdaság esetleges éledezését csak fokozatosan tudja lekövetni a munkaerőpiac, és csak jó néhány hónapos késéssel jelenhet meg a munkaerő iránti keresletben mindez. Összességében azonban arra számít, hogy idővel a vállalatok újra a munkaerő toborzása felé fordulhatnak, az egész évre vonatkozóan pedig továbbra is 4,4 százalékos munkanélküliségi rátát tart valószínűnek.