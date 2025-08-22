ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.17
usd:
336.85
bux:
105513.1
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
autóipar robotok robotizáció autógyártás // Digital generated welding robots with car body on production line
Nyitókép: xia yuan/Getty Images

Madár István: ilyenre talán még nem volt példa a magyar gazdaságban

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Idén a második negyedévben a hazai beruházások mennyisége 1,1 százalékkal elmaradt az előző negyedévitől – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Madár István, a Portfolio elemzője értékelte a gyorsjelentést az InfoRádióban.

„Sajnos nem tört meg a lejtmenet” – fogalmazott Madár István a KSH gyorsjelentésével kapcsolatban, miszerint 2025. második negyedévben a hazai beruházások mennyisége 1,1 százalékkal elmaradt az előző negyedévitől, hiszen ez már a kilencedik egymást követő negyedév, amikor gyengülés látható. A Portfolio munkatársa szerint ilyen szakadatlan, töretlen visszaesésre talán még nem is volt példa a magyar gazdaságban, „tulajdonképpen kijelenthető, hogy három éve tart a beruházási lejtmenet.”

Első adatközléskor a KSH a részletekre nem tér ki, így most csak annyi derült ki, hogy

a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá a visszaeséshez.

Mindeközben a hivatal a szállítás és raktározás ágazatban növekvő beruházási aktivitást tapasztalt. Utóbbiak mögött vélhetően a már sokat emlegetett állami útfejlesztések állnak, amik hagyományosa a választási évekre kezdenek megélénkülni – jegyezte meg az elemző, aki szerint ennek most korlátja lehet a költségvetés „sanyarú” helyzete, de azért egyes részadatok mégis egyfajta élénkülésre utalnak. Erről igazán pontos képet csak néhány hét múlva, a beruházások részletes számainak ismeretében kaphatunk – mondta.

Következő negyedév

Madár István szerint némi „kapaszkodót” jelent, hogy a visszaesések mértéke negyedévről negyedévre egyre kisebb, és már nem tapasztalni olyan zuhanásszerű gyengülést, mint 2023 második felében vagy 2024 elején. Ez azt sejteti, hogy lassan talán itt lehet a visszaesés vége, ugyanakkor

arra egyelőre nem látni sok esélyt, hogy valamiféle éles felpattanás következne be

– tette hozzá.

Meglátása szerint az ország beruházási környezete meglehetősen vegyes képet mutat, de ez összességében nem kedvező. Egyrészt a feldolgozóipari cégek kapacitásbővítésének az összeesése látható, ahogy az exportpiacok az elmúlt időszakban gyengültek, és ebben nem igazán van változás. A vámháború sem alakul igazán kedvezően, és bár az európai–amerikai megegyezés nem lett annyira tragikus a kontinens gazdasága szempontjából, ez nyilván egy rosszabb környezetet jelent – mondta.

Vagyis a magyar exportcégek számára nem jelent olyan jelzést a megállapodás, hogy „most már aztán itt az ideje bedurrantani a rakétákat”, annál is inkább, mert egyébként csökken is ezen cégek kapacitáskihasználtsága, így ha el is kezdődne valamiféle föllendülés az exportteljesítményben, az sem jelentené feltétlen azt, hogy a cégek rögtön nyúlnának a terveikhez azt vizsgálva, hogy hogyan bővítsék a kapacitásaikat – magyarázta a Portoflio elemzője.

A fentieken túl jól láthatóan hiányzik az európai uniós támogatás is az egész beruházási piacról, valamint a lakosság kereslete is – mondta a szakértő. Utóbbi esetben várható ugyan, hogy közép távon a lakáspiacon megélénkül a kereslet, ami valamelyest az új lakásépítésre is majd kihat, de ez egy lassabb folyamat, és csak sok-sok negyedév múlva transzformálódik a számokban.

Madár István szavai alapján két folyamat kecsegtethet reménnyel:

  • egyrészt az állami megrendelések, amelyek ugyan még mindig nem jelentenek nagy felhajtóerőt, de egyes adatokon már érződik az, hogy a költségvetési forrásból megvalósuló fejlesztések elmúlt években látott durva megvágásának vége van, részben a választási ciklus logikájának is köszönhetően,
  • másrészt a sokat emlegetett óriásberuházások, amelyek idén kerülnek aktiválásra; ezek között a legismertebb a BMW-, a CATL-, illetve a BYD-, vagyis az autóiparhoz kötődő beruházások, és amelyek egyszeri felhúzó hatást jelentenek majd a beruházási teljesítményben.

Hozzátette: korábban az volt várható, hogy már 2025 közepén megjelennek a számokban, de az európai gyengébb konjunktúra miatt ezek a beruházások, a termelés beindításának időpontjai érezhetően tolódnak, és most már inkább 2026-ról szólnak ezzel kapcsolatban a hírek.

Ezek adják azt a vegyes képet, aminek köszönhetően talán a második félévben – ha élesen nem is fordul vissza, de – megáll a beruházások zuhanása – mondta Madár István, a Portfolio elemzője.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Madár István: ilyenre talán még nem volt példa a magyar gazdaságban

ksh

portfolio

beruházás

madár istván

visszaesés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Szergej Lavrov az amerikai NBC News-nak nyilatkozva kijelentette: nem folynak egy ukrán–orosz csúcstalálkozó előkészületei, bár Donald Trump utalt ilyesmire.
 

Donald Trump bejegyzése nyomán Volodimir Zelenszkij Oroszország elleni támadásról beszél

Az EU több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának

Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Kaja Kallas: ez egy Vlagyimir Putyin által állított csapda

Horváth Sebestyén: Donald Trump számos együttműködési területet akar megnyitni az oroszokkal

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a hét egyik legjobban várt eseménye - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Itt a hét egyik legjobban várt eseménye - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Jerome Powell ma tartotta utolsó beszédét Jackson Hole-ban, az amerikai jegybankelnök szavaiból az vehető ki, hogy végre elkezdődhet a Donald Trump által is erősen sürgetett  kamatvágás az Egyesült Államokban. Erre azonnal jött is a reakció a piacokon: esik a dollár, ugranak a tőzsdék és emelkedik az arany árfolyama.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változás jön: teljesen átalakul a buszmenetrend ezekben a térségekben

Óriási változás jön: teljesen átalakul a buszmenetrend ezekben a térségekben

A fejlesztések a MÁV-csoport, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Üröm, Pilisborosjenő és Solymár település együttműködésében valósulnak meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Famine confirmed in Gaza City is 'failure of humanity', UN chief says

Famine confirmed in Gaza City is 'failure of humanity', UN chief says

A UN-backed body confirms famine in Gaza Strip and surrounding areas, and says half a million are facing "catastrophic" conditions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 20:36
Figyelje a postaládát, fontos tájékoztató érkezik az MVM-től
2025. augusztus 22. 19:28
Sokkal könnyebb lesz hangüzenetet küldeni
×
×
×
×