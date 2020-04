Akár 80 százalékos kárt is okozhatott a virágzó kajszinál a fagy

Az elmúlt két hétben két nagy fagyhullám is kialakult az országban – hívta fel a figyelmet Apáti Ferenc. Az első múlt hétfő hajnalban, mínusz 4, mínusz 6 Celsius körüli lehűléssel, a hideg pedig tartotta is magát az azt követő napokban, kedden, szerdán és csütörtökön, a korai órák hőmérséklete mínusz 2, mínusz 4 fok körül alakult. A másik hullám az elmúlt két napban következett be, amelyről bár érdemi információk még nem állnak rendelkezésre, de

vélhetően jelentősebb fagykárokat okozott a múlt heti lehűlésnél

– tette hozzá a terméktanács alelnöke.

A múltheti fagyhullám elsősorban a kajszibarackot és az őszibarackot érintette negatívan, hiszen ez az a két gyümölcsfaj, amelyek már virágzásban voltak. Előbbi gyakorlatilag teljes virágzásban áll, míg utóbbi 50-60 százalékos állapotban. Jelen pillanatban az látszik, hogy

a kajsziban 40 és 80 százalék közötti a virágkár mértéke

– fajtától és termesztőkörzettől függően nagy nagy mértékben szórt a kép. Az őszibarack esetében, miután néhány nappal visszább tart virágzásban, mérsékeltebbek a károk: 30 és 60 százalék közöttire becsülik fajtától, körzettől függően.

A szakember kihangsúlyozta:

a virágkár nem egyenlő a terméskárral,

és nem is menne bele olyan becslésbe, hogy az említett virágkárok milyen mértékű termésveszteséget fog eredményezni, miután ez sok okból kifolyólag „abszolút láthatatlan”, és majd 4-6 hét múlva derülhet csak ki. Apáti Ferenc arra is kiért, hogy a most bekövetkezett szállított fagyok nem, vagy csupán nehezen kivédhetők, eredményesen inkább az úgynevezett kisugárzási fagyok ellen lehet lépéseket tenni. A hőmérsékleteket tekintve pedig a mínusz 4, mínusz 6 fokkal még fel lehet venni a versenyt különféle fagyvédelmi módszerekkel, mínusz 8, mínusz 10 Celsius ellen viszont már igen korlátos bármely technika.

