A veol.hu beszámolója szerint a 4. Füredi Mikulás-napon a Mikulás és manói mellett arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, gyerekdiszkó, állatsimogató, népi fajátékok és zenés meglepetések gondoskodnak a hangulatról.

A látogatókat karácsonyi büfé is várja süteményekkel, pogácsával, meleg teával és forralt borral, emellett a szervezők jótékonysági gyűjtést is tartanak a Balatonfüreden élő rászoruló családok javára.

A rendezvényre három helyszínről indulnak az ingyenes mikulásvonatok

14:00: Köztársaság úti lakótelep, a CÉL Üzletház előtt

14:30: Vásárcsarnok mögötti parkoló

15:00: Balatonarács, Hősök tere, a Szent Benedek Iskola mellett

A kisvonatok várhatóan 17:30-tól indulnak vissza a megállókba, a Huray Villák kertje azonban önállóan is megközelíthető.

A programokon való részvétel és a mikulásvonatok használata egyaránt ingyenes. Ide kattintva egy tavalyi videót nézhet meg a vonatról.