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Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idők harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Elvitték az ötöst!

Infostart / MTI

A győztesnek ráadásul osztoznia kell. Mutatjuk a számokat és a nyereményt. Egyébként a Jokert is eltalálták.

Megnyerték az Ötöslottó ötödik legmagasabb összegű főnyereményét a szombati sorsoláson: egy szerencsés játékos 5,19 milliárd forinttal lett gazdagabb – közölte a Szerencsejáték Zrt. szombat este.

A tájékoztatás szerint az év második telitalálatos szelvényén a 12, 36, 68, 84, 89-es számokat játszotta meg a nyertes. Az a 21 játékos, aki 4 számot talált el a sorsoláson, 3,2 millió forintot kap.

A főnyereményt megnyerő játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertesvonalat, amelynek elérhetősége ITT és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A telefonos egyeztetéskor a lottótársaság munkatársa meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán, miután azonosította a nyertes szelvényt – olvasható a közleményben.

Azt írták, csak ezt követően történhet meg a személyes találkozó, és ha sikeres az azonosítás, a személyes adatok egyeztetése után megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

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Újabb milliárdosa van Magyarországnak

Újabb milliárdosa van Magyarországnak

Gazdára talált az ötöslottó történetének ötödik legmagasabb főnyereménye. A legutóbbi sorsoláson egy játékos több mint 5,19 milliárd forintot nyert, amelynek átvételére kilencven nap áll rendelkezésére - közölte a Szerencsejáték Zrt.

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