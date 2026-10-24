Elvitték az ötöst!

Megnyerték az Ötöslottó ötödik legmagasabb összegű főnyereményét a szombati sorsoláson: egy szerencsés játékos 5,19 milliárd forinttal lett gazdagabb – közölte a Szerencsejáték Zrt. szombat este.

A tájékoztatás szerint az év második telitalálatos szelvényén a 12, 36, 68, 84, 89-es számokat játszotta meg a nyertes. Az a 21 játékos, aki 4 számot talált el a sorsoláson, 3,2 millió forintot kap.

A főnyereményt megnyerő játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertesvonalat, amelynek elérhetősége ITT és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A telefonos egyeztetéskor a lottótársaság munkatársa meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán, miután azonosította a nyertes szelvényt – olvasható a közleményben.

Azt írták, csak ezt követően történhet meg a személyes találkozó, és ha sikeres az azonosítás, a személyes adatok egyeztetése után megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.