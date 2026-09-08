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A Google Chrome alkalmazás telepítője egy androidos okostelefon kijelzőjén.
Nyitókép: Unsplash

Vészfrissítést adtak ki a Google Chrome-hoz, érdemes mielőbb telepíteni

Infostart

Az új javítócsomag olyan kiberbiztonsági réseket is befoltoz, amikről már a hackereknek is tudomása van.

Kiadta a Google a Chrome böngésző legújabb frissítését – windowsos gépekre, Macekre és Linuxra egyaránt –, amely egy tucatnyi hibát foltoz be a programban – írja a The Hacker News híradása nyomán a hvg.hu. A javított hibák között olyan is van, amit a kiberbűnözők már aktívan használnak.

A befoltozott sebezhetőségek többsége magas besorolást kapott a súlyossági skálán. Volt köztük olyan, amit Salvatore Gulizia kiberbiztonsági kutató fedezett fel, és amiért 1000 dollárt adott neki jutalmul a vállalat. Ez az, amire már rárepültek a hackerek, éppen ezért nem osztotta meg a sebezhetőség részleteit a cég, mindössze annyit tudni, hogy a jegyzékben a CVE-2026-85046 kódjelet kapta, és lehetővé teszi a támadók számára, hogy távolról futtassanak egy tetszőleges kódot egy HTML-oldalon keresztül.

A hiba a V8-at érinti, ami a Chrome JavaScript-motorja: ez teszi lehetővé a webalkalmazások és interaktív webhelyek futtatását a böngészőben.

Idén ez már a hatodik, úgynevezett nulladik napi sebezhetőség, amit a Google kijavított a Chrome-ban. A szaklap szerint a probléma a Chromium-alapú böngészőket érinti, így az Edge, a Brave, az Opera és a Vivaldi böngészőket is frissíteni kell.

A Chrome esetében a windowsos gépeknél a frissítés után a 152.0.7977.82-es, a Maceknél a 152.0.7977.83-as, a Linuxnál pedig szintén a 152.0.7977.82-es verziószámot kell látniuk a felhasználóknak. A frissítést fokozatosan adja ki a Google, ezért érdemes ellenőrizni a menüben elérhető Súgó – A Google Chrome névjegye menüpontokon keresztül, melyik verzió van épp a gépen.

Aggódni azonban nem kell, a frissítés automatikusan feltelepül, így ha valakinél nem a legfrissebb verzió van fent, de már elérhető a patch, akkor azt a böngésző automatikusan leszedi. Így a felhasználónak csak újra kell indítania a véglegesítéshez a böngészőt.

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