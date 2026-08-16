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Megválasztották Miss Balatont
Nyitókép: Racz_Tomi

Ők a legszebb balatoni hölgyek, csodálatos fotókon Miss Balaton

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Augusztus 15-én, szombaton este új királynőt választott a Miss Balaton csapata, a koronát a szatmárnémeti Antal Emőke nyerte, ő került ki győztesen a tizenkét döntős lány közül.

A verseny fináléját a Balatonfüredi Kongresszusi Központban rendezték, ahol Ördög Nóra, Annoni Zita és Gianni, és számos korábbi nyertes, többek között Balogh Eleni, Király Lili és Csupor Olívia is megjelent, hogy tanúi legyenek az új királynő koronázásának.

Romániából érkezett a győztes.
Romániából érkezett a győztes.

A regnáló, 2024-es Miss Balaton királynő, Bábel Virág adta át a koronát Antal Emőkének.

Az első udvarhölgy Vasvári Boglárka, míg a második udvarhölgy Vittmann Larina lett.

Miss Balaton, korábbi szépségek
Miss Balaton, korábbi szépségek

A zsűriben dr. Dobó Ágnes korábbi szépségkirálynő, tartalomgyártó, Hegedűs Gábor egykori válogatott, magyar bajnok vízilabdázó, Maróy Krisztina, a GLAMOUR magazin főszerkesztője, Rábaközi Andrea manöken, valamint zsűrielnökként Nánási Pál fotóművész foglalt helyet. Az este műsorvezetője Gelencsér Tímea és Iszak Eszter voltak.

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