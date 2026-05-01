Megjelent a ranglista: ezek a legnépszerűbb mesterséges intelligenciák idehaza

A ChatGPT 2022-es debütálása óta jócskán megváltozott a világ, a modern AI-modellek lényegében minden iparágban megjelentek, a technológia az egész internetre óriási hatást gyakorolt. A felmérések szerint 2022 végétől 2025 közepére sikeült oda eljutni, hogy az újonnan közzétett weboldalak nagyjából 35 százalékát az AI készítette el – írja a hvg.hu.

Ez persze nem csak az OpenAi-nak köszönhető, sok cég, köztük nagyvállalatok is előrukkoltak azóta a maguk verziójával, például ilyen a Google Geminije, az Anthropic által fejlesztett Claude, a Perplexity modellje vagy épp az X Grokja. És ezek mind elérhetők a magyar felhasználók számára is. A felhasználási területük ugyan némiképp eltér, a Google keresési trendje remekül mutatja meg, mit jelent, ha egy vállalat elsőként lép piacra, vagy legalábbis elsőként ismeri meg a nevét a széles nyilvánosság.

A lap a Google Trends segítségével végezte a kutatást, és ez alapján kiderült, hogy bár számos versenytársa jelent meg, még mindig a ChatGPT a legnépszerűbb nagy nyelvi modell.

A Google saját modellje, a Gemini csak 2023-ban jelent meg, bő egy évvel az OpenAI által fejlesztett után, így a „Gemini” szóra csak 2024 elején kezdtek egyre többen rákeresni. Bár jelentősége azóta sokat nőtt, Google Trends adatai alapján még így is mintegy háromszor több keresést indítanak a hazai felhasználók a ChatGPT, mint a Gemini kapcsán. Az Anthropic, a Perplexity és az X fejlesztése gyakorlatilag stagnál, egyedül csak az Anthropic Cloudja tudott a többiekhez képest némi kiugró eredményt elérni.

Az amerikai és a globális viszonyokat is vizsgálta a lap: a Google statisztikái alapján az Egyesült Államokban is a ChatGPT-re keresnek rá a legtöbbször az internetezők, ám a Gemini hátránya valamivel kisebb, mint idehaza. Érdekesség ugyanakkor, hogy a Claude már majdnem elérte a Gemini szintjét, a kiugrás ideje miatt azonban feltételezhető, hogy ez is a fent említett eset miatt van így.

Globálisan nézve a különbség még kisebb az első helyen álló ChatGPT, illetve a második helyen álló Google Gemini között. Jelen állás szerint 1,6-szoros különbség van a két kifejezés népszerűsége között, ami jóval kisebb, mint a magyarországi 3-szoros szorzó. A nagyok versenyébe nemzetközi szinten is csak a Claude tud beleszólni, ám keresési népszerűsége világszerte így is jóval alacsonyabb, mint a Gemini vagy a ChatGPT elterjedtsége