2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
London, UK - 05 03 2025: Apple iPhone screen with Artificial Intelligence icons internet AI app application ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot, Grok, Claude, etc.
Nyitókép: alexsl/Getty Images

Megjelent a ranglista: ezek a legnépszerűbb mesterséges intelligenciák idehaza

Az elmúlt három év során több modern AI is megjelent a magyar piacon, ezeket állította most sorrendbe a Google népszerűség szerint.

A ChatGPT 2022-es debütálása óta jócskán megváltozott a világ, a modern AI-modellek lényegében minden iparágban megjelentek, a technológia az egész internetre óriási hatást gyakorolt. A felmérések szerint 2022 végétől 2025 közepére sikeült oda eljutni, hogy az újonnan közzétett weboldalak nagyjából 35 százalékát az AI készítette el – írja a hvg.hu.

Ez persze nem csak az OpenAi-nak köszönhető, sok cég, köztük nagyvállalatok is előrukkoltak azóta a maguk verziójával, például ilyen a Google Geminije, az Anthropic által fejlesztett Claude, a Perplexity modellje vagy épp az X Grokja. És ezek mind elérhetők a magyar felhasználók számára is. A felhasználási területük ugyan némiképp eltér, a Google keresési trendje remekül mutatja meg, mit jelent, ha egy vállalat elsőként lép piacra, vagy legalábbis elsőként ismeri meg a nevét a széles nyilvánosság.

A lap a Google Trends segítségével végezte a kutatást, és ez alapján kiderült, hogy bár számos versenytársa jelent meg, még mindig a ChatGPT a legnépszerűbb nagy nyelvi modell.

A Google saját modellje, a Gemini csak 2023-ban jelent meg, bő egy évvel az OpenAI által fejlesztett után, így a „Gemini” szóra csak 2024 elején kezdtek egyre többen rákeresni. Bár jelentősége azóta sokat nőtt, Google Trends adatai alapján még így is mintegy háromszor több keresést indítanak a hazai felhasználók a ChatGPT, mint a Gemini kapcsán. Az Anthropic, a Perplexity és az X fejlesztése gyakorlatilag stagnál, egyedül csak az Anthropic Cloudja tudott a többiekhez képest némi kiugró eredményt elérni.

Az amerikai és a globális viszonyokat is vizsgálta a lap: a Google statisztikái alapján az Egyesült Államokban is a ChatGPT-re keresnek rá a legtöbbször az internetezők, ám a Gemini hátránya valamivel kisebb, mint idehaza. Érdekesség ugyanakkor, hogy a Claude már majdnem elérte a Gemini szintjét, a kiugrás ideje miatt azonban feltételezhető, hogy ez is a fent említett eset miatt van így.

Globálisan nézve a különbség még kisebb az első helyen álló ChatGPT, illetve a második helyen álló Google Gemini között. Jelen állás szerint 1,6-szoros különbség van a két kifejezés népszerűsége között, ami jóval kisebb, mint a magyarországi 3-szoros szorzó. A nagyok versenyébe nemzetközi szinten is csak a Claude tud beleszólni, ám keresési népszerűsége világszerte így is jóval alacsonyabb, mint a Gemini vagy a ChatGPT elterjedtsége

Trump kezében a végső döntés: kész vannak a katonai tervek, Izrael készültségben - Bármelyik pillanatban folytatódhat a háború

Izrael fokozott készültségbe helyezte fegyveres erőit, mivel egyre több jel utal arra, hogy Donald Trump amerikai elnök hamarosan ismét megtámadhatja Iránt - tudósított a Times of Israel.

Mutatjuk a legnépszerűbb hazai strandok jegyárait és nyitásának idejét: van, ahová már most, a hosszúhétvégén indulhat a roham

A Balatonnál a szabadstrandok már nyitva tartanak, míg a fizetős fürdőhelyek többsége május második felében vagy júniusban indítja a szezont

Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

The 45-year-old is accused of attacking Shloime Rand, 34, and Moshe Shine, 76, in north London on Wednesday.

