Medvehagymát szednek az erdőben a Zala megyei Obornak és Bocska között 2020. március 8-án. Az egészséges és számos gyógyhatással rendelkező, védett növény levelei könnyen összetéveszthetőek a mérgező gyöngyvirágéval, a levelek megdörzsölése után azonban eltérő illatuk segíthet az azonosításban. Saját felhasználásra medvehagymát (vadfokhagyma) a március vége és április eleje közötti gyűjtési szezonban, állami erdőben napi 2 kilogrammig bárki szedhet, azonban árusításra gyűjteni kizárólag az erdő kezelőjének vagy tulajdonosának engedélyével szabad.
Tíz növény, amely átok a kiskertben, nehéz kiirtani őket

Infostart

tavaszi ültetési szezon kezdetén a szakemberek fokozott körültekintésre intik az ingatlantulajdonosokat a növényválasztással kapcsolatban. Számos népszerű dísz- és fűszernövény ugyanis agresszív terjeszkedése miatt rövid idő alatt kezelhetetlenné válhat, kiszorítva az egyéb fajtákat a kertből.

A legproblémásabb növények listáját a haon.hu állította összes

Japán keserűfű: Az egyik legagresszívabb inváziós faj. Mélyre hatoló gyökérzete az épített infrastruktúrát (beton, aszfalt) is károsíthatja, kiirtása szinte lehetetlen a gyökérdarabok regenerációs képessége miatt.

Futó bambusz: Föld alatti gyökérhálózattal terjed, kontroll nélkül méterekre elvándorol az eredeti ültetési helyétől.

Apró szulák: Kapaszkodó gyomnövény, amely minden növényre rátekeredik, mély gyökérzetéből pedig folyamatosan újrahajt.

Gyöngyvirág: Gyorsan terjedő talajtakaró, amely összefüggő szőnyeget alkotva elnyomja a többi növényt.

Aranyvessző: Magas növekedésű, monokultúrát alkotó faj, amely dominánssá válik a kertben.

Ecetfa: Gyökérsarjakkal szaporodik, kivágás után is számos új hajtást hoz a kert különböző pontjain.

Menta: Kedvelt fűszernövény, ám agresszív gyökérzete miatt hamar átterjed a szomszédos ágyásokba. Cserépbe süllyesztve javasolt az ültetése.

Szappanfű: Rendkívül szívós, gyökérdarabokról is képes a megújulásra.

Ligetszépe: Maggal és gyökérrel egyaránt terjed, folyamatosan új helyeken bukkan fel.

Météng: Sűrű talajtakaró, amelynek visszaszorítása komoly fizikai munkát igényel a megtelepedés után.

Védekezési stratégiák

A kertészeti szakértők hangsúlyozzák, hogy az agresszív fajok elleni küzdelem kulcsa a következetesség. Javasolt a virágok visszavágása a magérlelés előtt, valamint a gyökérzet minél teljesebb, egyben történő eltávolítása.

Hatékony módszer lehet a fénymegvonás (fekete fóliás takarás) is, amely fokozatosan gyengíti el a nemkívánatos állományt.

Egyes fajoknál a fizikai korlátozás, például gyökérgát alkalmazása vagy dézsába történő ültetés jelentheti a megoldást a kert többi részének megóvására.

Évek óta nem látott roham indult: tömegesen tagadják meg a katonai szolgálatot Európa legerősebb országában

Emelkedik a katonai szolgálat megtagadására irányuló beadványok száma Németországban - jelentette a Neue Osnabrücker Zeitung a Szövetségi Családügyi és Civil Társadalmi Feladatok Hivatalának (BAFzA) adataira hivatkozva.

Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac

A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600-700 forintot a gyors szállításért.

Trump says he 'wasn't worried' during Washington press dinner shooting

CBS News, the BBC's US partner, reports the suspect wrote a document saying he wanted to target Trump administration officials. He is due in court on Monday.

