Tíz növény, amely átok a kiskertben, nehéz kiirtani őket

A legproblémásabb növények listáját a haon.hu állította összes

Japán keserűfű: Az egyik legagresszívabb inváziós faj. Mélyre hatoló gyökérzete az épített infrastruktúrát (beton, aszfalt) is károsíthatja, kiirtása szinte lehetetlen a gyökérdarabok regenerációs képessége miatt.

Futó bambusz: Föld alatti gyökérhálózattal terjed, kontroll nélkül méterekre elvándorol az eredeti ültetési helyétől.

Apró szulák: Kapaszkodó gyomnövény, amely minden növényre rátekeredik, mély gyökérzetéből pedig folyamatosan újrahajt.

Gyöngyvirág: Gyorsan terjedő talajtakaró, amely összefüggő szőnyeget alkotva elnyomja a többi növényt.

Aranyvessző: Magas növekedésű, monokultúrát alkotó faj, amely dominánssá válik a kertben.

Ecetfa: Gyökérsarjakkal szaporodik, kivágás után is számos új hajtást hoz a kert különböző pontjain.

Menta: Kedvelt fűszernövény, ám agresszív gyökérzete miatt hamar átterjed a szomszédos ágyásokba. Cserépbe süllyesztve javasolt az ültetése.

Szappanfű: Rendkívül szívós, gyökérdarabokról is képes a megújulásra.

Ligetszépe: Maggal és gyökérrel egyaránt terjed, folyamatosan új helyeken bukkan fel.

Météng: Sűrű talajtakaró, amelynek visszaszorítása komoly fizikai munkát igényel a megtelepedés után.

Védekezési stratégiák

A kertészeti szakértők hangsúlyozzák, hogy az agresszív fajok elleni küzdelem kulcsa a következetesség. Javasolt a virágok visszavágása a magérlelés előtt, valamint a gyökérzet minél teljesebb, egyben történő eltávolítása.

Hatékony módszer lehet a fénymegvonás (fekete fóliás takarás) is, amely fokozatosan gyengíti el a nemkívánatos állományt.

Egyes fajoknál a fizikai korlátozás, például gyökérgát alkalmazása vagy dézsába történő ültetés jelentheti a megoldást a kert többi részének megóvására.