2026. április 1. szerda Hugó
A nagyvárosi kiskertek háztartási csodaszerei

A modern kertépítés költséges megoldásai helyett egyre többen térnek vissza a hagyományos, vegyszermentes talajjavításhoz. A háztartási hulladékok – a kávézaccotól a tojáshéjon át a kartonpapírig – nem szemétként, hanem értékes szerves anyagként funkcionálnak a természetes körforgásban.

A szakemberek szerint a "műanyag korszak" előtt természetes volt, hogy minden lebomló anyag visszakerült a földbe. Ma ezt a szemléletet az úgynevezett árokkomposztálás és a tudatos hulladék-újrahasznosítás hozza vissza a kiskertekbe - ez a leghatékonyabb módszerek a konyhai maradékok hasznosítására a penzcentrum.hu összeállítása szerint.

Kávézacc: A nitrogénforrás

A lefőzött kávé zaccát már nem tartják drasztikus talajsavanyítónak, mivel a savak nagy része kioldódik a főzéskor. Tartalmaz viszont nitrogént, káliumot és foszfort, emellett javítja a talaj szerkezetét. Vékony rétegben szórjuk a növények (például hortenzia, áfonya) tövéhez, vagy keverjük a komposztba.

A kávékapszulák tartalma is felhasználható, a kiürült alumínium váz pedig szelektíven gyűjthető.

Kartonpapír és gurigák: A szénforrás

A natúr, barna karton kiváló „barna anyag”, amely egyensúlyba hozza a komposzt nitrogéndús összetevőit. A földre terített, majd földdel takart karton hatékony, lebomló gyomelnyomó réteg (no-dig gardening).

A WC-papír gurigák tökéletes, ingyenes palántázó edények. A növényekkel együtt elültethetőek, a földben maradéktalanul lebomlanak.

Tojáshéj: A természetes kalciumpótló

A tojáshéj segít megelőzni a növények – különösen a paradicsom – kalciumhiányos betegségeit, például a csúcsrothadást. Mossuk meg, szárítsuk ki, majd őröljük finomra. Minél kisebb a szemcseméret, annál gyorsabban válik felvehetővé a növények számára.

A komposztálás egyszerűsége

Kósa Dániel kertészmérnök emlékeztet: nincs szükség drága berendezésekre. A háztartási hulladék (almacsutka, zöldségnyesedék) egyszerű árokba rétegezése is képes regenerálni a kimerült talajt.

Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív volt a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, az irányadó amerikai indexek végül 2-3 százalékos pluszban zártak.

Az alapkezelők szerint a mostani mozgás jól mutatja, hogy az arany egyre kevésbé viselkedik klasszikus menedékként.

Meanwhile, Iran's president says Tehran has the "necessary will" to end the war provided there are guarantees it will not flare up again.

