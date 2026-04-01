A nagyvárosi kiskertek háztartási csodaszerei

A szakemberek szerint a "műanyag korszak" előtt természetes volt, hogy minden lebomló anyag visszakerült a földbe. Ma ezt a szemléletet az úgynevezett árokkomposztálás és a tudatos hulladék-újrahasznosítás hozza vissza a kiskertekbe - ez a leghatékonyabb módszerek a konyhai maradékok hasznosítására a penzcentrum.hu összeállítása szerint.

Kávézacc: A nitrogénforrás

A lefőzött kávé zaccát már nem tartják drasztikus talajsavanyítónak, mivel a savak nagy része kioldódik a főzéskor. Tartalmaz viszont nitrogént, káliumot és foszfort, emellett javítja a talaj szerkezetét. Vékony rétegben szórjuk a növények (például hortenzia, áfonya) tövéhez, vagy keverjük a komposztba.

A kávékapszulák tartalma is felhasználható, a kiürült alumínium váz pedig szelektíven gyűjthető.

Kartonpapír és gurigák: A szénforrás

A natúr, barna karton kiváló „barna anyag”, amely egyensúlyba hozza a komposzt nitrogéndús összetevőit. A földre terített, majd földdel takart karton hatékony, lebomló gyomelnyomó réteg (no-dig gardening).

A WC-papír gurigák tökéletes, ingyenes palántázó edények. A növényekkel együtt elültethetőek, a földben maradéktalanul lebomlanak.

Tojáshéj: A természetes kalciumpótló

A tojáshéj segít megelőzni a növények – különösen a paradicsom – kalciumhiányos betegségeit, például a csúcsrothadást. Mossuk meg, szárítsuk ki, majd őröljük finomra. Minél kisebb a szemcseméret, annál gyorsabban válik felvehetővé a növények számára.

A komposztálás egyszerűsége

Kósa Dániel kertészmérnök emlékeztet: nincs szükség drága berendezésekre. A háztartási hulladék (almacsutka, zöldségnyesedék) egyszerű árokba rétegezése is képes regenerálni a kimerült talajt.