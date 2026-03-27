Változik az Apple Maps, nem fognak örülni a felhasználók

Az Apple Maps eddig sokak kedvence volt – letisztult felületével, az iPhone-nal való szoros integrációjával és azzal, hogy viszonylag mentes volt a reklámoktól. Úgy tűnik azonban, hogy ennek hamarosan vége: az Apple bejelentette, hogy hirdetéseket vezet be a térképes alkalmazásban – írja a vállalat közlése alapján a Vezess.hu.

Először a Bloomberg újságírója, Mark Gurman számolt be a változásról, aki régóta megbízható forrásnak számít az Apple háza tájáról érkező információkban. Mint írta, a lépés egy szélesebb stratégia része: a vállalat egyre nagyobb hangsúlyt helyez a szolgáltatásokból származó bevételek növelésére, nem csak a hardvereladásokra. Ezt kedden az Apple is megerősítette.

Első körben idén nyáron jelennek meg a reklámok az amerikai és kanadai felhasználóknál, később pedig fokozatosan mindenhol máshol. A hirdetések elsősorban a keresési találatok között bukkannak majd fel: ha például egy gumiszervizre keresünk, akkor a legközelebbi találatok előtt egy fizetett hirdetés jelenhet meg. Az Apple hangsúlyozza, hogy a hirdetéseket egyértelműen megjelölik majd.

A döntés mögött komoly üzleti szempontok állnak: az Apple szolgáltatási üzletága már most is évi 100 milliárd dollár körüli bevételt termel, de a vállalat ezt tovább növelné – különösen most, hogy a hardverfejlesztés egyre nehezebb és költségesebb.

A lépés ugyanakkor kényes területre viszi a céget. Az Apple eddig következetesen hangsúlyozta, hogy nem épít fel részletes felhasználói profilokat helyadatok alapján, és kerülte a klasszikus, agresszív célzott hirdetéseket. A Mapsbe érkező reklámok viszont megnyithatják az utat egy adatvezéreltebb hirdetési modell felé – például olyan ajánlatokkal, amelyek azt próbálják eltalálni, mely üzletekbe tér be legnagyobb eséllyel a felhasználó.