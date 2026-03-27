2026. március 27. péntek
Egy ember autót vezet, miközben az Apple Maps navigációs alkalmazást használja.
Nyitókép: Unsplash

Változik az Apple Maps, nem fognak örülni a felhasználók

Sokan választották az Apple navigációs alkalmazását, mert viszonylag reklámmentes volt, ám ez hamarosan megváltozik.

Az Apple Maps eddig sokak kedvence volt – letisztult felületével, az iPhone-nal való szoros integrációjával és azzal, hogy viszonylag mentes volt a reklámoktól. Úgy tűnik azonban, hogy ennek hamarosan vége: az Apple bejelentette, hogy hirdetéseket vezet be a térképes alkalmazásban – írja a vállalat közlése alapján a Vezess.hu.

Először a Bloomberg újságírója, Mark Gurman számolt be a változásról, aki régóta megbízható forrásnak számít az Apple háza tájáról érkező információkban. Mint írta, a lépés egy szélesebb stratégia része: a vállalat egyre nagyobb hangsúlyt helyez a szolgáltatásokból származó bevételek növelésére, nem csak a hardvereladásokra. Ezt kedden az Apple is megerősítette.

Első körben idén nyáron jelennek meg a reklámok az amerikai és kanadai felhasználóknál, később pedig fokozatosan mindenhol máshol. A hirdetések elsősorban a keresési találatok között bukkannak majd fel: ha például egy gumiszervizre keresünk, akkor a legközelebbi találatok előtt egy fizetett hirdetés jelenhet meg. Az Apple hangsúlyozza, hogy a hirdetéseket egyértelműen megjelölik majd.

A döntés mögött komoly üzleti szempontok állnak: az Apple szolgáltatási üzletága már most is évi 100 milliárd dollár körüli bevételt termel, de a vállalat ezt tovább növelné – különösen most, hogy a hardverfejlesztés egyre nehezebb és költségesebb.

A lépés ugyanakkor kényes területre viszi a céget. Az Apple eddig következetesen hangsúlyozta, hogy nem épít fel részletes felhasználói profilokat helyadatok alapján, és kerülte a klasszikus, agresszív célzott hirdetéseket. A Mapsbe érkező reklámok viszont megnyithatják az utat egy adatvezéreltebb hirdetési modell felé – például olyan ajánlatokkal, amelyek azt próbálják eltalálni, mely üzletekbe tér be legnagyobb eséllyel a felhasználó.

Elromlott a hangulat Európában, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel Ázsiában azonban felemás a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak, majd a délelőtt folyamán lefordultak. Esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, a tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, viszont Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

