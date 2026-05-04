2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Brüsszel, 2025. december 2.Mark Rutte NATO-fõtitkár a szervezet másnapi külügyminiszteri találkozójának alkalmából tart sajtóértekezletet a NATO brüsszeli székházában 2025. december 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Mark Rutte: az európai NATO-tagállamok biztosítják az amerikaiakkal kötött megállapodások végrehajtását

Infostart / MTI

A NATO főtitkára Jerevánban biztosította az Egyesült Államokat arról, hogy bár amerikai részről „volt némi csalódás” az iráni háborúba való „besegítés hiánya” miatt, az európai nemzetek megértették Donald Trump elnök üzenetét és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását.

Az európai nemzetek megértették Donald Trump amerikai elnök üzenetét és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását – mondta Mark Rutte NATO-főtitkár Jerevánban, az Európai Politikai Közösség örményországi csúcstalálkozóját megelőzően hétfőn.

Azzal összefüggésben, hogy Donald Trump azzal vádolt meg néhány NATO-tagállamot, hogy nem tesz eleget az Egyesült Államok támogatásáért az iráni háborúban, kérdésre válaszolva Rutte közölte: „igen, volt némi csalódás az Egyesült Államok részéről, de az európaiak meghallgatták” az amerikai elnök üzenetét.

Az európai vezetők „hangosan és világosan megkapták Donald Trump Iránnal kapcsolatos csalódottságát tükröző üzenetét, és "fokozzák erőfeszítéseiket” a kérdést illetően

– hangoztatta a főtitkár. „Azt mondhatnám, hogy az európaiak meghallották az üzenetet. Most gondoskodnak arról, hogy minden kétoldalú megállapodás végre legyen hatva a bázisok használatáról” – fogalmazott Mark Rutte, majd hozzátette: az európai nemzetek „úgy döntöttek, hogy a következőkben kulcsfontosságú eszközöket biztosítanak a hadszíntér közelében”.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a találkozóra érkezve azt mondta: „meglepetésként ért mindenkit” az Egyesült Államok bejelentésének időzítése az ötezer amerikai katona tervezett németországi kivonásáról.

Donald Trump bejelentésének időzítése „meglepő”, annak ellenére, hogy maga a döntés várható volt

– közölte. „A bejelentés, azt hiszem, azt mutatja, hogy valóban meg kell erősítenünk a NATO európai pillérét, és valóban többet kell tennünk” a védelem biztosítása és a biztonság szavatolása érdekében – hangsúlyozta. Az amerikai csapatok nemcsak az európai, hanem az amerikai érdekek védelméért is vannak Európában – tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Magyar Péter az Akadémián: a kormányzat visszatér a tudományos világot tisztelő és partnerként kezelő attitűdhöz
„Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország” – mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök az MTA-n. Jelezte, hallja a tudomány és a kutatóintézetek dolgozóinak hangját, és érti, hogy az Akadémia vissza akarja fogadni a kutatóhálózatokat, ígérte, közösen kialakítják az új kutatóhálózati irányítási modellt, ami hosszú távra autonómiát biztosít és hatékony működést.
 

Íme, a magyar írásbeli legfontosabb részeltei

Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1160 helyszínen 76 109, emelt szinten 70 helyszínen 2417 vizsgázó tesz érettségit hétfőn – közölte az Oktatási Hivatal (OH).
 

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Az éjjel ukrán dróntámadás érte Moszkvát, Oroszország fővárosát, öt nappal a városba tervezett győzelmi napi parádé előtt. Oroszország nagy erőkkel nyomul Liman, Dobropillija és Kosztyantynivka felé - Dobropillija nagyon erős nyomás alatt van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői fejleményeivel.

Példátlan szigorítás lépett életbe: végleg száműzik a hamburgerek hirdetéseit egy európai főváros utcáiról

Amszterdam 2050-re kíván karbonsemlegessé válni, a húsfogyasztást pedig ugyaneddig a felére szeretnék csökkenteni.

Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz after Trump says military will help stranded ships

A senior Iranian official says any "American interference" would be considered a violation of the almost four-week long ceasefire.

