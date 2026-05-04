2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Fiatalok ülnek sorban, okostelefonjukkal a kezükben.
Nyitókép: Unsplash

A szlovák fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Egy friss, országos felmérés szerint a szlovákiai fiatalok jelentős része komolyan fontolgatja, hogy elhagyja Szlovákiát. A kutatásban több mint tízezer, 16 és 17 év közötti diák vett részt, és az eredmények elgondolkodtató képet festenek: a megkérdezettek több mint háromnegyede már gondolt a kivándorlásra, sőt sokan konkrét döntést is hoztak.

A válaszadók közel 40 százaléka határozottan kijelentette, hogy külföldön szeretne élni, míg csaknem ugyanennyien még mérlegelik ezt a lehetőséget. Külön figyelemre méltó, hogy azok közül, akik távozni készülnek, sokan nem is tervezik a hazatérést.

A Gyermekjogi Biztos Hivatala által készített felmérés rávilágít arra is, hogy a szlovákiai fiatalok mindennapjait jelentősen befolyásolja a kapcsolataik minősége és a társadalmi légkör. A többség problémásnak érzi a családi, iskolai vagy tágabb közösségi viszonyokat. Sokan beszélnek bizalmatlanságról, negatív hangulatról és elszigeteltségről, amelyek hosszú távon a külföldi élet felé terelhetik őket.

Kiemelt problémaként jelenik meg a mentális egészség helyzete is. A válaszadók több mint kétharmada, 68 százaléka ezt tartja a legnagyobb kihívásnak. A szakértők szerint a lelki nehézségek szorosan összefüggenek a bizonytalan jövőképpel és a társas kapcsolatok minőségével.

A digitális világ hatása szintén erőteljes. A fiatalok többsége szerint a közösségi média és az állandó online jelenlét negatívan befolyásolja életüket, és sokan az internet- vagy mobilhasználat túlzott mértékét is problémának látják. Emellett a gazdasági helyzet is sokakat aggaszt.

Érdekes különbségek mutatkoznak a fiúk és a lányok válaszaiban is. A fiúk általában elégedettebbek, míg a lányok nagyobb arányban érzékelnek problémákat, különösen a kapcsolatok és a társadalmi légkör terén. Az ország biztonságával például a fiúk 60 százaléka elégedett, míg a lányok körében ez az arány 45 százalék.

Mindezek ellenére nem mindenki készül elhagyni az országot. Sok szlovákiai fiatal számára továbbra is fontos a család, a barátok közelsége, valamint a kulturális értékek és a természeti környezet. A felmérés azt is megmutatta, hogy a legnagyobb bizalom az édesanyák felé irányul, 92 százalékuk bízik bennük. Ezzel ellentétben a politikusokkal, a médiával és az influenszerekkel szemben magas a bizalmatlanság.

A szakemberek szerint a kulcs a párbeszédben rejlik: fontos, hogy a fiatalok véleményét meghallgassák, és valódi figyelmet kapjanak a problémáik. Sokukat ugyanis az önbizalomhiány, az önértékelési kérdések és a jövő bizonytalansága foglalkoztatja.

Nagyot ugrott a forint - a pénteki lemaradást dolgozta le

Ma reggel 362 forintot ér egy euró a bankközi piacon, ez érdemi erősödést jelent a hazai fizetőeszköz szempontjából a múlt heti záróértékhez képest.

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 4.)

A Pénzcentrum 2026. május 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Trump says US to 'guide' stranded ships through Strait of Hormuz

More than 100 aircraft and 15,000 personnel will be part of the operation due to start on Monday, the US military says.

