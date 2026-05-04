A szlovák fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét

A válaszadók közel 40 százaléka határozottan kijelentette, hogy külföldön szeretne élni, míg csaknem ugyanennyien még mérlegelik ezt a lehetőséget. Külön figyelemre méltó, hogy azok közül, akik távozni készülnek, sokan nem is tervezik a hazatérést.

A Gyermekjogi Biztos Hivatala által készített felmérés rávilágít arra is, hogy a szlovákiai fiatalok mindennapjait jelentősen befolyásolja a kapcsolataik minősége és a társadalmi légkör. A többség problémásnak érzi a családi, iskolai vagy tágabb közösségi viszonyokat. Sokan beszélnek bizalmatlanságról, negatív hangulatról és elszigeteltségről, amelyek hosszú távon a külföldi élet felé terelhetik őket.

Kiemelt problémaként jelenik meg a mentális egészség helyzete is. A válaszadók több mint kétharmada, 68 százaléka ezt tartja a legnagyobb kihívásnak. A szakértők szerint a lelki nehézségek szorosan összefüggenek a bizonytalan jövőképpel és a társas kapcsolatok minőségével.

A digitális világ hatása szintén erőteljes. A fiatalok többsége szerint a közösségi média és az állandó online jelenlét negatívan befolyásolja életüket, és sokan az internet- vagy mobilhasználat túlzott mértékét is problémának látják. Emellett a gazdasági helyzet is sokakat aggaszt.

Érdekes különbségek mutatkoznak a fiúk és a lányok válaszaiban is. A fiúk általában elégedettebbek, míg a lányok nagyobb arányban érzékelnek problémákat, különösen a kapcsolatok és a társadalmi légkör terén. Az ország biztonságával például a fiúk 60 százaléka elégedett, míg a lányok körében ez az arány 45 százalék.

Mindezek ellenére nem mindenki készül elhagyni az országot. Sok szlovákiai fiatal számára továbbra is fontos a család, a barátok közelsége, valamint a kulturális értékek és a természeti környezet. A felmérés azt is megmutatta, hogy a legnagyobb bizalom az édesanyák felé irányul, 92 százalékuk bízik bennük. Ezzel ellentétben a politikusokkal, a médiával és az influenszerekkel szemben magas a bizalmatlanság.

A szakemberek szerint a kulcs a párbeszédben rejlik: fontos, hogy a fiatalok véleményét meghallgassák, és valódi figyelmet kapjanak a problémáik. Sokukat ugyanis az önbizalomhiány, az önértékelési kérdések és a jövő bizonytalansága foglalkoztatja.