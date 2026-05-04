Szoboszlai Dominik részletesen elemezte az MU-Liverpoolt

Szoboszlai Dominik, a Liverpool labdarúgócsapatának magyar középpályása a második félidő elején mutatott játékukkal volt elégedett a Manchester United vendégeként 3-2-re elvesztett vasárnapi angol bajnoki mérkőzés után, és értékelésében kiemelte, hogy olyan hibákat követtek el, melyek elkerülésére előre készülhettek.

„Szerintem ebből a mérkőzésből csak a második félidő elejét érdemes megemlíteni, mert akkor mutattuk meg igazán, mire vagyunk képesek” – nyilatkozott a Sky Sportsnak.

Hozzátette: a mérkőzés előtt arról beszéltek, figyeljenek rá, hogy ne kapjanak gólt rögzített helyzetből és kontratámadásból, aztán az első félidőben éppen ilyen szituációkban szerzett két találatot a hazai csapat.

„Koncentráltabbnak kell lennünk, jobban oda kell figyelnünk a részletekre, és akkor a végén remélhetőleg a szerencse is mellénk áll majd” – folytatta.

Szóba került az is, a szerepének érzi-e már, hogy példát mutasson a társainak és a csapat vezére legyen.

„Igyekszem a legjobbat kihozni magamból, húzni a csapattársaimat, megpróbálok nap mint nap, meccsről meccsre példát mutatni. Ez a tervem az utolsó három mérkőzésre is” – fogalmazott a magyar válogatott játékos, hozzátéve, mellette azért vannak még mások is a csapatban, akik jó példával járhatnak elöl.

Kapott kérdést arra vonatkozóan is, hogy szerinte hol tart most a Liverpool a következő idényre előre tekintve, amire Szoboszlai úgy reagált, egyelőre még a mostani feladatokra figyel, mert el kell érniük, hogy a Bajnokok Ligájában indulhassanak.

„A Liverpoolnak ott a helye” – szögezte le, majd úgy folytatta, reméli, hogy a keret a lehető legteljesebb mértékben együtt maradhat, és aztán majd kiderül, mire lesznek képesek.

Az MU a sikerével biztosította BL-szereplését. A Liverpool jelenleg a negyedik helyen áll hat pont hátránnyal. Mögötte az Aston Villának hozzá hasonlóan 58 pontja van, és az első öt hely ér BL-indulást. A hatodik helyezett Bournemouth 52 pontos.