ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.2
usd:
309.94
bux:
135423.95
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa és Arne Slot, a Liverpool vezetõedzõje a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntõjének Paris Saint-Germain  Liverpool visszavágó mérkõzésén Liverpoolban 2026. április 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik részletesen elemezte az MU-Liverpoolt

Infostart / MTI

A hibákat és az erényeket is látja csapatánál, azt is, mire kellett volna figyelni, hogy ne kapjanak gyorsan két gólt. Így is volt esélyük a pontszerzésre.

Szoboszlai Dominik, a Liverpool labdarúgócsapatának magyar középpályása a második félidő elején mutatott játékukkal volt elégedett a Manchester United vendégeként 3-2-re elvesztett vasárnapi angol bajnoki mérkőzés után, és értékelésében kiemelte, hogy olyan hibákat követtek el, melyek elkerülésére előre készülhettek.

„Szerintem ebből a mérkőzésből csak a második félidő elejét érdemes megemlíteni, mert akkor mutattuk meg igazán, mire vagyunk képesek” – nyilatkozott a Sky Sportsnak.

Hozzátette: a mérkőzés előtt arról beszéltek, figyeljenek rá, hogy ne kapjanak gólt rögzített helyzetből és kontratámadásból, aztán az első félidőben éppen ilyen szituációkban szerzett két találatot a hazai csapat.

„Koncentráltabbnak kell lennünk, jobban oda kell figyelnünk a részletekre, és akkor a végén remélhetőleg a szerencse is mellénk áll majd” – folytatta.

Szóba került az is, a szerepének érzi-e már, hogy példát mutasson a társainak és a csapat vezére legyen.

„Igyekszem a legjobbat kihozni magamból, húzni a csapattársaimat, megpróbálok nap mint nap, meccsről meccsre példát mutatni. Ez a tervem az utolsó három mérkőzésre is” – fogalmazott a magyar válogatott játékos, hozzátéve, mellette azért vannak még mások is a csapatban, akik jó példával járhatnak elöl.

Kapott kérdést arra vonatkozóan is, hogy szerinte hol tart most a Liverpool a következő idényre előre tekintve, amire Szoboszlai úgy reagált, egyelőre még a mostani feladatokra figyel, mert el kell érniük, hogy a Bajnokok Ligájában indulhassanak.

„A Liverpoolnak ott a helye” – szögezte le, majd úgy folytatta, reméli, hogy a keret a lehető legteljesebb mértékben együtt maradhat, és aztán majd kiderül, mire lesznek képesek.

Az MU a sikerével biztosította BL-szereplését. A Liverpool jelenleg a negyedik helyen áll hat pont hátránnyal. Mögötte az Aston Villának hozzá hasonlóan 58 pontja van, és az első öt hely ér BL-indulást. A hatodik helyezett Bournemouth 52 pontos.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik részletesen elemezte az MU-Liverpoolt

labdarúgás

premier league

manchester united

liverpool

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A szlovákiai fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét
Tudósítónktól

A szlovákiai fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét
Egy friss, országos felmérés szerint a szlovákiai fiatalok jelentős része komolyan fontolgatja, hogy elhagyja Szlovákiát. A kutatásban több mint tízezer, 16 és 17 év közötti diák vett részt, és az eredmények elgondolkodtató képet festenek: a megkérdezettek több mint háromnegyede már gondolt a kivándorlásra, sőt sokan konkrét döntést is hoztak.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglépi a jegybank: október 1-jétől új világ vár a kriptózókra Magyarországon

Meglépi a jegybank: október 1-jétől új világ vár a kriptózókra Magyarországon

A kriptoeszköz-szolgáltatóknak egyértelmű, világos tájékoztatást kell adni ügyfeleiknek a kockázatviselési hajlandóságukról készített értékelés folyamatáról a portfóliókezeléshez vagy tanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódóan, illetve a kriptoeszköz-átküldéssel kapcsolatos információkról – olvasható a pénzügyi felügyelet friss ajánlásaiban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus lépésre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók az energiaválság miatt: tömegek internete lassulhat be?

Drasztikus lépésre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók az energiaválság miatt: tömegek internete lassulhat be?

A drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt a legnagyobb brit távközlési szolgáltatók a mobil- és internethálózatok sebességének korlátozására figyelmeztetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz as Trump says military will help stranded ships

Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz as Trump says military will help stranded ships

Trump says "Project Freedom" is a "humanitarian gesture" to help ships running low on supplies. Iran insists the strait remains under its control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 09:28
Megváltoztatták az Ausztrál Nagydíj végeredményét
2026. május 4. 08:43
Lássuk az egyik leendő NB I-es fővárosi csapatot! – Sport a tévében
×
×