Működnek az oroszok elleni szankciók – ottani vállalatok állítják

Az orosz cégek növekvő arányban panaszkodnak a nyugati szankciók negatív hatásáraira, és kevésbé az emelkedő költségvetési terhekre – áll abban a jelentésben, amit az Orosz Iparosok és Vállalkozók Szövetsége készített a gazdaság és a vállalati tevékenység első negyedévi állapotáról.

A válaszadók 16,5 százaléka szerint a nyugati országok szankciói negatívan befolyásolták működésüket az idei első negyedévben, ez az arány a tavalyi utolsó negyedévben 13 százalék volt.

Eközben az első negyedévben a vállalatoknak 14,1 százaléka tapasztalt növekedést az adó- és nem adójellegű befizetések területén, a negyedévvel korábbi felmérésben arányuk magasabb, 17 százalék volt.