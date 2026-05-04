ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.92
usd:
309.99
bux:
133856.33
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) épülete az MTA ünnepi, 200. tisztújító közgyûlésének napján, 2026. május 4-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Akadémiai elismeréseket adtak át az MTA 200. közgyűlésén

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Akadémiai elismeréseket – Akadémiai Aranyérmet, Akadémiai Díjakat, Wahrmann Mór-érmet, Akadémiai Újságíró Díjat, valamint Arany János-életműdíjat – adott át Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke a köztestület 200. közgyűlésének hétfői ünnepi ülésén Budapesten.

Az Akadémiai Aranyérmet idén Lovász Lászlónak, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorának adományozta az MTA elnöksége a matematika és a számítógép-tudomány területén elért, világszerte elismert, kimagasló tudományos eredményeiért és áldozatos tudományszervezői munkájáért. Az életműdíjnak számító kitüntetést évente egy akadémikus kapja meg kiemelkedő tudományos, közéleti, tudománypolitikai és tudományszervezői munkássága elismeréseként.

Kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjban részesült Benczes István Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója; Böröczky Károly, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, az ELTE Természettudományi Kar (TTK) Matematikai Intézet Geometriai Tanszék egyetemi tanára és Dévai Kata, a HUN-REN - ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport tudományos főmunkatársa.

Szintén Akadémiai Díjat kapott Fekete Csaba Attila, a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének vezető kutatója; Gáspár Attila, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézet Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára; Kovács Tamás György, az ELTE TTK Fizikai és Csillagászati Intézetének egyetemi tanára; Kubinyi Enikő, az ELTE TTK Biológiai Intézet Etológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára; Ősi Attila, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Őslénytani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára; Varga László, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának egyetemi tanára és Volk János, a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos tanácsadója, laborvezetője, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézetének címzetes egyetemi docense.

Az MTA elnöksége megosztott Akadémiai Díjban részesítette Balogh Balázst, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontjának főigazgatóját, a Néprajztudományi Intézet igazgatóját és Fülemile Ágnest, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja Néprajztudományi Intézet Történeti Néprajzi Osztályának tudományos főmunkatársát, osztályvezetőjét.

Az Akadémiai Újságíró Díjat idén Kovács Imrének, a HVG, a Hócipő és a Klubrádió újságírójának, továbbá Vajna Tamásnak, a Qubit újságírójának ítélték oda.

Wahrmann Mór-érmet adományoztak Lakatos Mihálynak, az Izotóp Intézet Kft. nyugalmazott ügyvezetőjének.

A külhoni magyar tudósok tevékenységét elismerő Arany János-életműdíjat ebben az évben Pap Endre matematikusnak, a belgrádi Singidunum Egyetem professzor emeritusának, az Óbudai Egyetem professzorának adományozta az elnökség.

Kezdőlap    Belföld    Akadémiai elismeréseket adtak át az MTA 200. közgyűlésén

közgyűlés

elismerés

magyar tudományos akadémia

freund tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új korszak kezdődik: óriási fejlesztést kap az Egyesült Államok legfontosabb nukleáris fegyvere

Új korszak kezdődik: óriási fejlesztést kap az Egyesült Államok legfontosabb nukleáris fegyvere

Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma 77,2 millió dolláros szerződésmódosítást kötött az L3Harris Technologies vállalattal. A megállapodás a Trident II D5 tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéták repüléstesztelési műszereinek korszerűsítésére és fenntartására vonatkozik. A lépés célja az amerikai tengeri nukleáris elrettentő erő hitelességének növelése - számolt be az Army Recognition.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő lottónyereményéről vallott a viszkis rabló, Ambrus Attila: ez volt ám a mázli a 6 milliárdos Ötöslottó sorsoláson

Elképesztő lottónyereményéről vallott a viszkis rabló, Ambrus Attila: ez volt ám a mázli a 6 milliárdos Ötöslottó sorsoláson

Ambrus Attila, a legendás viszkis rabló egy friss interjújában elárulta: hetente 10-15 ezer forintot költ lottóra, de azért nyereget is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US denies Iranian claim that it hit American warship trying to enter Strait of Hormuz

US denies Iranian claim that it hit American warship trying to enter Strait of Hormuz

The claim in Iranian state media came after Donald Trump said the US military would help free commercial ships that are stranded around the key waterway.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 14:17
Baj van a kaporlevéllel
2026. május 4. 14:07
Magyar Péter közölte, melyik szerv felel majd a védelméért
×
×