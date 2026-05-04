Akadémiai elismeréseket adtak át az MTA 200. közgyűlésén

Az Akadémiai Aranyérmet idén Lovász Lászlónak, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorának adományozta az MTA elnöksége a matematika és a számítógép-tudomány területén elért, világszerte elismert, kimagasló tudományos eredményeiért és áldozatos tudományszervezői munkájáért. Az életműdíjnak számító kitüntetést évente egy akadémikus kapja meg kiemelkedő tudományos, közéleti, tudománypolitikai és tudományszervezői munkássága elismeréseként.

Kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjban részesült Benczes István Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója; Böröczky Károly, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, az ELTE Természettudományi Kar (TTK) Matematikai Intézet Geometriai Tanszék egyetemi tanára és Dévai Kata, a HUN-REN - ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport tudományos főmunkatársa.

Szintén Akadémiai Díjat kapott Fekete Csaba Attila, a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének vezető kutatója; Gáspár Attila, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézet Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára; Kovács Tamás György, az ELTE TTK Fizikai és Csillagászati Intézetének egyetemi tanára; Kubinyi Enikő, az ELTE TTK Biológiai Intézet Etológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára; Ősi Attila, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Őslénytani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára; Varga László, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának egyetemi tanára és Volk János, a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos tanácsadója, laborvezetője, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézetének címzetes egyetemi docense.

Az MTA elnöksége megosztott Akadémiai Díjban részesítette Balogh Balázst, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontjának főigazgatóját, a Néprajztudományi Intézet igazgatóját és Fülemile Ágnest, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja Néprajztudományi Intézet Történeti Néprajzi Osztályának tudományos főmunkatársát, osztályvezetőjét.

Az Akadémiai Újságíró Díjat idén Kovács Imrének, a HVG, a Hócipő és a Klubrádió újságírójának, továbbá Vajna Tamásnak, a Qubit újságírójának ítélték oda.

Wahrmann Mór-érmet adományoztak Lakatos Mihálynak, az Izotóp Intézet Kft. nyugalmazott ügyvezetőjének.

A külhoni magyar tudósok tevékenységét elismerő Arany János-életműdíjat ebben az évben Pap Endre matematikusnak, a belgrádi Singidunum Egyetem professzor emeritusának, az Óbudai Egyetem professzorának adományozta az elnökség.