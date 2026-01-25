ARÉNA - PODCASTOK
Esernyős nő az esős, téli időben.
Nyitókép: Getty Images/d3sign

Újabb fordulat az időjárásban

Infostart

Éjszaka erős fagy, nappal eső. Most ilyen lesz a tél.

Délnyugat felől éjjel és vasárnap is egy-egy csapadéktömb érkezik, melyekből többfelé és több hullámban számíthatunk esőre, záporra, emellett az éjszaka folyamán az Északi-középhegységben, vasárnap reggel pedig az Alpokalján helyenként ónos eső, fagyott eső sem kizárt.

Reggelig inkább csak délkeleten élénkül meg a délkeleti szél.

Vasárnap már nagyobb területen erőre kap a szél: az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +2 fok között alakul, néhol - vékonyabb felhőzet esetén - ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 2 és 9 fok között alakul, de helyenként a nyugati határszélen alacsonyabb, míg a szelesebb délkeleten magasabb értéket is mérhetünk.

A jövő hét első felében változatos lesz a hőmérséklet: éjszaka mínusz 8 fokra is számíthatunk, nappal akár plusz 10 fokra.

vasárnap

időjárás

előrejelzés

inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Az egyesült államokbeli Minneapolisban a határőrség egy ügynöke halálosan megsebesített egy 51 éves férfit, aki a hatóságok szerint felfegyverezve jelent meg egy bevándorlási razzián szombaton - közölte a szövetségi belbiztonsági minisztérium.

Donald Trump kilátásba helyezte, hogy minden importtermékre 100 százalékos vámtarifát vet ki

The shooting follows days of protests in the city over the Trump administration's immigration enforcement operation.

