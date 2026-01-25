Újabb fordulat az időjárásban

Délnyugat felől éjjel és vasárnap is egy-egy csapadéktömb érkezik, melyekből többfelé és több hullámban számíthatunk esőre, záporra, emellett az éjszaka folyamán az Északi-középhegységben, vasárnap reggel pedig az Alpokalján helyenként ónos eső, fagyott eső sem kizárt.

Reggelig inkább csak délkeleten élénkül meg a délkeleti szél.

Vasárnap már nagyobb területen erőre kap a szél: az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +2 fok között alakul, néhol - vékonyabb felhőzet esetén - ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 2 és 9 fok között alakul, de helyenként a nyugati határszélen alacsonyabb, míg a szelesebb délkeleten magasabb értéket is mérhetünk.

A jövő hét első felében változatos lesz a hőmérséklet: éjszaka mínusz 8 fokra is számíthatunk, nappal akár plusz 10 fokra.