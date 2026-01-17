ARÉNA - PODCASTOK
Az Ötöslottó kézi számgolyói a SzerencseSzombat közvetítése előtt, az Ötöslottó és a Joker élőközvetítése előtt a budapesti Fortuna stúdióban 2019. március 23-án.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

29-szeres holtverseny az ötös lottó csúcsán

Infostart / MTI

A most elvitt legmagasabb nyereményen ennyien osztoznak. A főnyeremény pedig tovább halmozódik.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

1 (egy)

33 (harminchárom)

39 (harminckilenc)

52 (ötvenkettő)

88 (nyolcvannyolc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 2 167 035 forint;

3 találatos szelvény 2250 darab, nyereményük egyenként 29 400 forint;

2 találatos szelvény 70.673 darab, nyereményük egyenként 3510 forint.

Joker: 709048

1 darab Joker volt, nyereménye: 44 138 800 forint.

Kezdőlap    Életmód    29-szeres holtverseny az ötös lottó csúcsán

joker

szerencsejáték

ötös lottó

