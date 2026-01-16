Ha ilyen fűszert vett, ne főzzön vele!

Nagy arányú olívalevél és mirtuszlevél jelenléte miatt a Paleo Centrum Kft. az által forgalmazott paleolit morzsolt oregánó visszahívását kezdeményezte - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt 10 grammos, 250 grammos vagy1 kilogrammos kiszerelésű, 2026. augusztus 31-ei lejáratú terméket, azt ne fogyassza el.

A közlemény szerint a Paleo Centrum Kft. Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívta azokat a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket és a visszagyűjtött termékek további sorsát a NKFH nyomon követi.