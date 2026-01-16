ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.36
usd:
331.49
bux:
122150.75
2026. január 16. péntek Gusztáv
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kanál szárított, morzsolt oregánó
Nyitókép: Pixabay

Ha ilyen fűszert vett, ne főzzön vele!

Infostart

Idegen növényi levelek jelenléte miatt visszahívják a Paleo Centrum Kft. által forgalmazott, 2026. augusztus 31-i lejáratú paleolit morzsolt oregánót, amelyet nem szabad elfogyasztani.

Nagy arányú olívalevél és mirtuszlevél jelenléte miatt a Paleo Centrum Kft. az által forgalmazott paleolit morzsolt oregánó visszahívását kezdeményezte - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt 10 grammos, 250 grammos vagy1 kilogrammos kiszerelésű, 2026. augusztus 31-ei lejáratú terméket, azt ne fogyassza el.

A közlemény szerint a Paleo Centrum Kft. Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívta azokat a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket és a visszagyűjtött termékek további sorsát a NKFH nyomon követi.

Kezdőlap    Életmód    Ha ilyen fűszert vett, ne főzzön vele!

visszahívás

nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság

oregánó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

A legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

Az életével játszik, aki sétálgat a Duna jegén. A hévégén is kitart a kemény fagy és sokan foglalkozhatnak azzal a gondolattal, hogy előveszik a korcsolyájukat és ellátogatnak valamelyik befagyott természetes vízhez, ehhez azonban előzetesen több dolgot tudni kell. Például a legnagyobb tavakon nem alakult ki ehhez elég vastag jég, máshol pedig néhány praktikát érdemes észben tartani.
 

A Normafára készül? Erről nem árt tudnia

A rendőrség is megszólalt a Balaton jegéről

Tisza: teljes a zárlat a jég miatt

Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.16. péntek, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtörtént egy csoda: a csődből táncolt vissza egy ország

Megtörtént egy csoda: a csődből táncolt vissza egy ország

Hosszú szünet után ismét megjelenhet a globális adósságpiacokon Ecuador: a dél-amerikai ország 2019 óta először készül dollárkötvény-kibocsátásra. A kormány befektetői körutat szervez Európa és az Egyesült Államok pénzügyi központjaiban, amelyet egy közepes futamidejű, dollárban denominált kötvény értékesítése követhet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell

Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell

A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
CIA director had two-hour meeting with new Venezuelan leader in Caracas

CIA director had two-hour meeting with new Venezuelan leader in Caracas

The pair discussed economic opportunities and preventing Venezuela becoming a place for "America's adversaries", a US official said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 16. 06:11
Szigorúbb szabályok léptek életbe az egyik nagy légitársaság járatain
2026. január 16. 05:00
Napsütés, de mínusz 15 fok – és csak ezután keményíthet be igazán a tél
×
×
×
×