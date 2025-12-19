ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek Viola
Nyitókép: Pixabay

35 fokos hőség és mínusz 9 fokos zimankó között mozgott az idei ősz

Infostart / MTI

Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei ősz. A HungaroMet adatai szerint az évszak középhőmérséklete országosan 11,5 Celsius-fok volt, 0,8 fokkal magasabb az 1991-2020 közötti évek átlagánál.

A szeptember 2,2 fokkal volt melegebb az 1991-2020 közötti évek átlagánál, amivel a nyolcadik legmelegebb szeptember lett 1901 óta. A meleg szeptembert követően az átlag körül alakult a hőmérséklet: az október 0,3 fokkal átlag alatti, a november 0,3 fokkal átlag feletti középhőmérsékletű volt.

Az elemzés szerint az ősz középhőmérséklete az ország nyugati és északi részén, síkvidéken 11 és 12 fok között alakult, míg az ország déli tájain meghaladta a 12 fokot. A 10 fok alatti értékek csak a hegyvidékeken, és az Északi-középhegység fagyzugos völgyeiben fordultak elő.

Forrás: Hungaromet Zrt.

Az évszak csapadékösszege az előzetes adatok alapján országos átlagban 130,1 milliméter volt, ami csupán 82 százaléka az 1991-2020 közötti, átlagosan 158,3 milliméternek. A szeptember és az október csapadéka elmaradt az átlagtól, szeptemberben 31 százalékkal, októberben 40 százalékkal hullott kevesebb csapadék, mint az 1991-2020-as évek átlaga. Novemberben a szokásosnál 21 százalékkal több csapadék esett, amivel a március mellett a második hónap az évben, amikor az átlagnál több volt a havi csapadék országos átlagban.

A legcsapadékosabb területek az Északi-középhegységben és a nyugati határ közelében, például az Őrségben voltak, ahol a 200 millimétert is meghaladta az őszi csapadék. A legkevesebb csapadék a Dél-Alföldön hullott, ahol nagyobb területen 70 milliméter alatt maradt a 2025-ös ősz csapadékösszege.

Forrás: HungaroMet Zrt.

A nyári napok száma - amikor a legmagasabb hőmérséklet elérte a 25 fokot - országosan 16 volt, ami 6 nappal haladja meg az átlagot. A hőségnapok száma - amikor a legmagasabb hőmérséklet elérte a 30 fokot - a szokásos egy helyett a szeptember eleji hőség miatt öt nap volt időn ősszel.

Fagyos nap - amikor a napi minimum-hőmérséklet 0 fok vagy az alatti - országos átlagban 10 fordult elő, ami három nappal kevesebb a sokévi átlagnál. Országosan 30 csapadékos nap volt 2025 őszén, az átlag egyébként 28 nap.

Ősszel a legmagasabb nappali hőmérsékletet Körösladányban mérték szeptember 5-én, 35,1 fokot, a legalacsonyabb hőmérsékletet pedig Pér repülőtéren november 23-án, mínusz 9,4 Celsius-fokkal.

A legtöbb csapadékot, 277,6 millimétert Miskolc Berekalján regisztrálták, a legkevesebbet - 56,4 millimétert - Békéssámsonon. Egy nap alatt a legtöbb csapadék Bátonyterenyén esett: szeptember 8-án 74,0 milliméternyi.

