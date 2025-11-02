ARÉNA - PODCASTOK
Az utóbbi időben is javult Rozi kutya állapota, sőt, már saját menedékházat is kapott annál az egyesületnél, amely a lábadozása alatt gondozza.
Nyitókép: Kovács Bálint/Ovádi Péter/Facebook

„Igazi kis harcos” – Rozi kutya a túlélés jelképe lett

Infostart

Az utóbbi időben is javult Rozi kutya állapota, sőt, már saját menedékházat is kapott annál az egyesületnél, amely a lábadozása alatt gondozza. Az eb története korábban bejárta az országot, és a volt gazdája ellen már bírósági ítélet is született. A per hamarosan másodfokon folytatódik.

Lépésről lépésre javul az állapota Rozi kutyának; az eb történetét azt követően ismerhették meg sokan, hogy bő egy hónappal ezelőtt 95 km/h-val húzta maga után autóval a gazdája. Gondozói szerint a kutya állapota azóta fokozatosan javul, és több felvételt is közzétettek róla akkor – számolt be a hirado.hu.

Az azóta érkezett beszámolók szerint Rozi kutya állapota továbbra is javul. Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos a múlt héten több fotót is közzétett arról, hogy meglátogatta a kétlábút.

„Örömmel számolok be arról, hogy Rozi állapota folyamatosan javul, igazi kis harcos, aki nap mint nap bebizonyítja, hogy mekkora erő lakozik benne” – írta a posztban, hozzáfűzve: „Rozinak küldetése van: az ő története rávilágít arra, hogy nekünk, embereknek mekkora felelősségünk van az állatvédelem területén. Rozi egyben reményt is ad mindenkinek, aki az állatokért dolgozik.”

Rozit a lakitelki Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület gondozza baleset óta. Egy helyi híroldal, az lcafe.hu szintén a múlt héten készített riportot a helyszínen, és azt írták: a baleset után az egyesület külön helyiségben, állandó megfigyelés mellett ápolta Rozit, és az állatorvosok szerint már az első napokban feltűnt az elképesztő élni akarása.

„Rozi sokkal gyorsabban gyógyult, mint amire számítottunk. Napi háromszor kap kezelést, krémmel kenjük, és folyamatos a felügyelete. Közvetlen, barátságos kutya, a gyerekeket is nagyon szereti, csak a hirtelen mozdulatoktól ijed meg. Egész nap szeretetet és simogatást kap” – mondta Orbán Gyöngyi, az egyesület alapítója és elnöke.

Arról is beszélt, hogy a rájuk irányuló médiafigyelmet nem volt egyszerű kezelni, egyszerre volt segítség és teher. „Inkább megterhelő volt. Az első időszakban rengeteg rosszindulatú támadást kaptunk, például hogy miért nincs kórházban Rozi. Miközben mi bizonyítottuk: a legjobb helyen van, és mindent megkap, amire szüksége van” – mondta erről, miközben arról is beszélt, hogy ez volt a legmegrázóbb eset az egyesület alapítása óta, amivel talákoztak.

A túlélés jelképe

Jó hír azonban, hogy új szövetek képződnek, a sebek záródnak, és Rozi napról napra erősebb. Már képes sétákat tenni, érdeklődik a környezete iránt, és játékosan megcsóválja a farkát, amikor gondozói közelednek. A lelki gyógyulás azonban lassabb, de már nem fél annyira, és egyre inkább bízik az emberekben – derült ki a riportból, amelyben arról is írtak: még nem tudják, hogy Rozi később egy másik családhoz kerül-e, vagy esetleg más feladatot kap – például terápiás kutyaként, amely minőségében akár iskolákba is ellátogathatna, hogy példát mutasson. „Rozi ma már nem az áldozat, hanem a túlélés jelképe. Testén ugyan örökre ott maradnak a hegek, de szemeiben újra élet és bizalom csillog” – összegezték a cikk végén.

Saját menedékházat is kapott

A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület már korábban közölte, hogy szeretnének létrehozni egy „Rozi Menedékházat” a menhelyen, amely lényegében egy kis méretű mobil állatkórház lenne. A projekt külön gyűjtés nélkül, önkéntes adományokból valósul meg, és több millió forint gyűlt össze kifejezetten Rozi inspiráló történetének hatására.

Hamarosan másodfokon folytatódik az ügyben indult per

Mindeközben az ügyben indult büntetőeljárásnak is van újabb fejleménye. Emlékezetes, hogy az állat gazdája elleni elsőfokú ítélet után több kormánypárti politikus is felvetette, hogy súlyosbításra lenne szükség.

„Ha valaki egy kilométeren keresztül az autójával a kocsi után kötve vonszolja a kutyáját, majd utána még állatorvoshoz sem viszi biztos pusztulásra ítélve ezzel, az nyilvánvalóan az állatnak különös szenvedést okozó állatkínzás, ami 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő […] Ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel” – írta például Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a magyar Büntető Törvénykönyvre hivatkozva.

