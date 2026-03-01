ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Airline pilot in cockpit watching landscapes, Dubai, United Arab Emirates
Nyitókép: Karim Nafatni/Getty Images

Iráni háború: fontos információk a turistáknak, leálltak a nagy légitársaságok a térségben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, az ott tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma szombat reggeltől estig 1893-ról 4144-re nőtt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A külügyminiszter közölte: a közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen. Csak az Egyesült Arab Emirátusokra 137 rakétát és 209 drónt lőttek ki. Több támadás is érte Dubaj repülőterét, egyben a magyarországi forgalmat bonyolító terminált is. Támadták az abu-dzabi, a dohai (Katar) és a manamai (Bahrein) repülőtereket is.

Az aktív rakétázás miatt a légterek zárva vannak, a világ légiforgalmát meghatározó nagy társaságok, a Qatar és az Emirates gépei sem repülnek, utasaikat folyamatosan helyezik el különböző szálláshelyeken.

Abu-Dzabi turisztikai hivatala közölte, hogy átvállalják az ott ragadó turisták költségeit.

A térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt.

„Nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal, az ő utasításaik követésére kérem tisztelettel az ott tartózkodó magyarokat” – írta Szijjártó Péter.

Korábban a magyar külügyminisztérium azt közölte:

  • akik Izraelben tartózkodnak, az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928.
  • Az Iránban tartózkodók a Külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni a 003680368036 számon.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Kezdőlap    Külföld    Iráni háború: fontos információk a turistáknak, leálltak a nagy légitársaságok a térségben

szijjártó péter

emirates

qatar airways

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzés: az iráni háború újabb migrációs válságot és terrorhullámot hozhat

Elemzés: az iráni háború újabb migrációs válságot és terrorhullámot hozhat
Elhúzódó migrációs válságot, több millió iráni és Iránban tartózkodó afgán útnak indulását, valamint újabb európai terrorhullámot hozhat az iráni háború – írja az MCC Migrációkutató Intézet gyorselemzése.
 

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Iráni háború: fontos információk a turistáknak, leálltak a nagy légitársaságok a térségben

Újabb iráni válaszcsapások értek több közel-keleti országot vasárnap reggel

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

 

Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett

Egy ember meghalt, amikor Tel-Avivban becsapódott egy iráni rakéta

Donald Trump újabb súlyos fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda számára

Az iráni állami média is megerősítette Ali Hamenei ajatollah halálát az amerikai–izraeli légitámadásokban

Áldozatok százairól szólnak a hírek Iránban - hírek percről percre a háború első napjáról

Menekülő emberek, füstoszlop, romok – videókon az iráni háború első órái

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

A pénzpiacokat két erő határozza meg: a bikák és a medvék. Az előbbi az optimizmust, a növekedést és a kockázatvállalást képviselik, míg az utóbbi a pesszimizmus, a visszahúzódás és a bizonytalanság időszakát jelképezi. Egy befektető számára azonban nem az a kérdés, hogy melyik „oldalon” álljon, hanem az, hogy képes-e felismerni, mikor melyik erő dominál, és hogyan alkalmazkodjon hozzá.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erről sok magyar megfeledkezik, amikor csoportos útra indul: sokat spórolhatnának ezzel, mégsem használják ki

Erről sok magyar megfeledkezik, amikor csoportos útra indul: sokat spórolhatnának ezzel, mégsem használják ki

A 14 év alattiak mellett - előzetes regisztrációval - a csoportok kísérői is díjmentesen utazhatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's Supreme Leader Khamenei killed in US-Israel strikes as Tehran carries out retaliatory attacks

Iran's Supreme Leader Khamenei killed in US-Israel strikes as Tehran carries out retaliatory attacks

Israel says it is striking targets "in the heart of Tehran", as fresh Iranian attacks are reported in the UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 1. 10:00
Újabb iráni válaszcsapások értek több közel-keleti országot vasárnap reggel
2026. március 1. 09:30
Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre
×
×