Donald Trump újabb súlyos fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda számára

Az iráni állami média megerősítette, hogy meghalt Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási vezetője az amerikai–izraeli légicsapásokban.

Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el Hamenei halála miatt. Az iráni kabinet arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül”. Az iráni Forradalmi Gárda „súlyos, határozott és elrettentő büntetést” ígért Hamenei halála miatt. Közlésük szerint „a valaha volt legintenzívebb támadó művelet” vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira.

Donald Trump válaszüzenetet tett közzé a Truth-oldalán, amelyben azt írja: „Irán közölte, hogy keményen le fog csapni, keményebben, mint eddig valaha. Jobb, ha nem teszik, mert ha megteszik, olyan erővel csapunk le rájuk, amilyet még soha senki nem látott ezelőtt!”