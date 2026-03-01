ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a Palm Beach-i rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartott sajtóértekezletén 2026. január 3-án. Hajnalban Trump bejelentette, hogy amerikai katonák elfogták és repülõgéppel az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Donald Trump újabb súlyos fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda számára

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az iráni Forradalmi Gárda fenyegetőzött Ali Hamenei halálhíre után, amire válaszolt az amerikai elnök is.

Az iráni állami média megerősítette, hogy meghalt Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási vezetője az amerikai–izraeli légicsapásokban.

Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el Hamenei halála miatt. Az iráni kabinet arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül”. Az iráni Forradalmi Gárda „súlyos, határozott és elrettentő büntetést” ígért Hamenei halála miatt. Közlésük szerint „a valaha volt legintenzívebb támadó művelet” vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira.

Donald Trump válaszüzenetet tett közzé a Truth-oldalán, amelyben azt írja: „Irán közölte, hogy keményen le fog csapni, keményebben, mint eddig valaha. Jobb, ha nem teszik, mert ha megteszik, olyan erővel csapunk le rájuk, amilyet még soha senki nem látott ezelőtt!”

