Az iráni állami média is megerősítette Ali Hamenei halálát

Az IRNA és a Fars hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei „mártírként” halt meg.

Az iráni állami televízió azt közölte, hogy Hamenei a teheráni belvárosban található rezidenciáján tartózkodott, amikor a támadás megkezdődött. Műholdfelvételek tanúsága szerint a helyszín súlyos bombázást szenvedett el.

Az iráni legfőbb vezetőt irodájában érte a halál, ez is „bizonyítja, hogy következetesen a nép között és felelősségének élvonalában állt, szembeszállva azzal, amit a tisztviselők globális arroganciának neveznek” – fogalmazott az állami televízió.

Iráni híradások szerint a támadásban meghalt Hamenei lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is.

Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el Hamenei halála miatt.

Az iráni kabinet arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül”. Az iráni Forradalmi Gárda „súlyos, határozott és elrettentő büntetést” ígért Hamenei halála miatt. Közlésük szerint „a valaha volt legintenzívebb támadó művelet” vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira.