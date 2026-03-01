ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
DOHA, QATAR - FEBRUARY 28: The skyline of Doha on February 28, 2026 in Doha, Qatar. Qatar was among the countries targeted by Iran as it launched a wave of missiles against U.S. allies in the wider region after a joint U.S.-Israeli attack on multiple locations across Iran this morning. The U.S. maintains a significant military presence at Al Udeid Air Base in Qatar. (Photo by Yousef Masoud/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images

Újabb iráni válaszcsapások értek több közel-keleti országot vasárnap reggel

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Katarból és Bahreinből is újabb rakétabecsapódásokról érkeztek hírek, miután szombaton Izraelt, Dubajt és Szaúd-Arábiát is iráni csapások érték. Ez az iráni válasz az amerikai–izraeli támadásra, amelynek során megölték Irán katonai és politikai vezetőinek jelentős részét, köztük Ali Hamenei ajatollahot, az ország legfőbb politikai és vallási vezetőjét.

Újabb robbanásokról számoltak be vasárnap a Perzsa(Arab)-öböl menti államokban, miután az Egyesült Államok és Izrael támadásaiban életét vesztette Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah.

Szemtanúk a katari fővárosban, Dohában több erős robbanást hallottak vasárnap reggel. Az Al-Dzsazíra katari hírtelevízió legalább 11 detonációról számolt be.

Robbanásokat jelentettek a bahreini fővárosból, Manamából is, ahol beszámolók szerint legalább négy hangos becsapódás történt. A közösségi médiában egy találatot kapott, megrongálódott manamai szállodáról készült felvételek is terjedtek, ezek hitelességét független forrásból egyelőre nem erősítették meg.

Teherán szombat óta több alkalommal is támadást indított a térségben állomásozó amerikai katonai bázisok ellen. A Perzsa(Arab)-öböl menti államokban összességében több ezer amerikai katona állomásozik.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) vasárnap közölte, hogy „tucatnyi megtorló csapást” hajtott végre amerikai és izraeli célpontok ellen Hamenei halála miatt. A félhivatalos, az IRGC-hez köthető Tasnim hírügynökség szerint 27 amerikai bázist a régióban, valamint az izraeli hadsereg tel-avivi főhadiszállását és egy fegyveripari létesítményt is célba vettek.

Az IRGC korábban bosszút ígért a legfőbb vezető haláláért. „A nemzet imámjának gyilkosai nem kerülik el a súlyos, határozott és elrettentő büntetést” – áll a közleményben, amelyet a libanoni Hezbollah milícia is közzétett.

Donald Trump válaszüzenetében óva intette Iránt a visszacsapásoktól, és „soha nem látott erejű” választ ígért rá.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja itt, percről percre tudósításunkban.

Kezdőlap    Külföld    Újabb iráni válaszcsapások értek több közel-keleti országot vasárnap reggel

bahrein

doha

katar

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzés: az iráni háború újabb migrációs válságot és terrorhullámot hozhat

Elemzés: az iráni háború újabb migrációs válságot és terrorhullámot hozhat
Elhúzódó migrációs válságot, több millió iráni és Iránban tartózkodó afgán útnak indulását, valamint újabb európai terrorhullámot hozhat az iráni háború – írja az MCC Migrációkutató Intézet gyorselemzése.
 

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Újabb iráni válaszcsapások értek több közel-keleti országot vasárnap reggel

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Egy ember meghalt, amikor Tel-Avivban becsapódott egy iráni rakéta

Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megmozdult a két atomhatalom közé szorult ország: visszatér a trónfosztott király, vagy egy rapper mindent visz?

Megmozdult a két atomhatalom közé szorult ország: visszatér a trónfosztott király, vagy egy rapper mindent visz?

Szeptemberben véres tüntetések rázták meg az India és Kína közé ékelődő himalájai országot, Nepált, amelyek 77 halálos áldozatot követeltek. A nagyrészt fiatal, Z generációs tüntetők rövid időn belül a kormányt is elkergették, amivel párhuzamosan új kihívók jelentek meg a politikában. A jövő héten immár békés körülmények között tartják meg a véres események miatt kiírt parlamenti választásokat, amelynek nagy esélyese egy 35 éves rapper, de a 2008-ban trónjáról lemondatott király hívei is mozgolódnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd

Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd

Az élelmiszerárak önmagukban félrevezető képet adnak Európáról. Hogy hol drága, és hol olcsó, az önmagában még nem minden.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killed in US-Israel attack

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killed in US-Israel attack

Israel says it is attacking targets "in the heart of Tehran", as Iran resumes retaliatory strikes on the region.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 1. 09:30
Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre
2026. március 1. 09:00
Elemzés: az iráni háború újabb migrációs válságot és terrorhullámot hozhat
×
×