2026. március 1. vasárnap Albin
Rescue forces operate at a building hit by an Iranian missile strike in Tel Aviv, Israel, on Sunday, March 1, 2026. PresidentÂ Donald TrumpÂ said Irans supreme leader was killed in US-Israeli airstrikes, raising the stakes in a conflict thats spiraling across the oil-rich Middle East and disrupting traffic around the Hormuz shipping strait. Photographer: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Bloomberg

Egy ember meghalt, amikor Tel-Avivban becsapódott egy iráni rakéta

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egy ember meghalt és sokan megsebesültek Tel-Avivban egy Iránból indított rakéta becsapódásában – jelentette az izraeli mentőszolgálat szombaton késő este.

Több tucat ember közepesen vagy könnyebben, egy férfi pedig súlyosan megsebesült, és egy negyven év körüli nő életét vesztette egy közvetlen rakétabecsapódásban Tel-Aviv belvárosában szombat éjjel.

Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint további három ember közepesen súlyos sérüléseket szenvedett, köztük egy 90 év körüli nő. Jelentős károk keletkeztek az épületekben és az autókban is a környéken. Amikor két épületet közvetlen találat ért, tűz ütött ki, amelyet a katasztrófaelhárítók eloltottak – közölte a rendőrség tel-avivi körzetének parancsnoka. Az egyik épület egyes részei a támadás következtében leomlottak. Számos lakót mentettek ki a csapatok, és több utcában is jelentős a pusztítás.

Előzőleg szombat reggeltől kezdődően

súlyos izraeli–amerikai légitámadások érték Iránt, amelyek során sok állami és katona vezető mellett meghalt Ali Hamenei ajatollah,

Irán vallási és politikai vezetője is. Az iráni hadsereg és a Forradalmi Gárda válaszcsapásokat indított Izrael és a közel-keleti amerikai katonai bázisok ellen, amelyek nem okoztak túl nagy károkat,

Izrael területét eddig csak az izraeli légvédelem által lelőtt rakéták repeszei érték el, ez az első komolyabb károkat okozó támadás.

(Nyitóképünkön: izraeli mentőalakulatok Tel-Avivban a rakéta becsapódása után)

Külföld

izrael

irán

háború

egyesül államok

2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
