Terápiás kutya lehet az autó után kötött kutya.
Nyitókép: Fotó: Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány

Könnycsorgató fordulat a kocsi után kötött kutya ügyében, Rozi révbe érhet

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Rozi, a tiszaalpári kiskutya, akit tavaly ősszel egy autó után kötve vonszoltak az aszfalton, nemcsak túlélte a felfoghatatlan borzalmat, de sorsa hamarosan pozitív fordulatot vesz. A súlyos fizikai és lelki traumák ellenére a szakértők úgy látják, Rozi különleges képességekkel bír, és a jövőben ő maga segíthet majd az emberek gyógyulásában.

Rozi története 2025 szeptemberében rázta meg az országot, amikor egy szemtanú vette észre a vonóhorogra kötött, tehetetlen állatot.

A gyors orvosi beavatkozásnak és a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület áldozatos rehabilitációs munkájának köszönhetően a kiskutya fizikai sebei begyógyultak. A jogi igazságszolgáltatás sem maradt el: a Kecskeméti Törvényszék január 21-én jogerősen

60 nap letöltendő elzárásra ítélte az elkövetőt, kimondva, hogy az ilyen mértékű kegyetlenség nem maradhat következmények nélkül.

A legmeglepőbb hírek azonban Rozi lelkiállapotáról érkeztek. Hajdu Mária szakértő vizsgálata szerint a kutyus a történtek ellenére sem veszítette el az emberekbe vetett hitét. Mentálisan stabil és terhelhető, olyannyira, hogy a rehabilitációját követően alkalmassá válhat állatasszisztált terápiás munkára is.

Új otthon, új hivatás

Rozit január 15-én fogadták örökbe. Új gazdája, Léczfalvi Kinga gyógypedagógiai segítő és állatasszisztált foglalkozásvezető, aki szakmai tudásával segíti majd a kutyust, hogy a szenvedésből szeretetet kovácsoljon.

A helybéliek és az állatbarátok számára Rozi esete azt üzeni, hogy a legkegyetlenebb bánásmód után is van esély a teljes életre, sőt, arra is, hogy a bántalmazottból segítő váljon. Rozi jelenleg az ivartalanítás utáni lábadozását tölti, hogy hamarosan véglegesen is elfoglalja helyét új otthonában, és megkezdje „tanulmányait”, mint leendő terápiás kutya - írja a kisalfold.hu.

