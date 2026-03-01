Egyetlen dolog zavarhatja meg a kirándulóidőt – előrejelzés

Hétfőn kezdetben fátyolfelhős lesz az ég, majd a fátyolfelhőzet napközben kelet felé elvonul, a napos időben gomolyfelhők képződnek, melyekből néhol a Dunántúlon előfordulhat zápor. Nem lesz jelentős a légmozgás. Hajnalban -3, +5 fok közé hűl le a levegő. Délután a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Kedden napos időre van kilátás, a gomolyfelhőkből legfeljebb a Dunántúlon fordulhat elő egy-egy zápor. Hajnalban, reggel nyugaton és északon lehet párás, helyenként ködös a levegő. Északkeleten néhol megélénkülhet az északira forduló szél. Kora reggel -2 és +5, napközben pedig 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán folytatódik a túlnyomóan napos idő, melyet a napközben képződő gomolyfelhők zavarhatnak meg. Egy-egy zápor is kialakulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban -2, +5, délután 13-18 fok valószínű. Csütörtökön sem változik időjárásunk. Marad a napos, gomolyfelhős, száraz idő. Mérsékelt lesz a délies szél. Napközben 12-18 fokra van kilátás.