ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Infostart
Nyitókép: fotó: Infostart

Egyetlen dolog zavarhatja meg a kirándulóidőt – előrejelzés

Infostart

Vasárnap is szinte zavartalanul napos, kora tavaszias időjárás várható. Legfeljebb fátyolfelhők lesznek felettünk. Gyenge lesz a délies légmozgás. Kora reggel 1, délután 15 fok körül alakul a hőmérséklet – írja az Időkép.

Hétfőn kezdetben fátyolfelhős lesz az ég, majd a fátyolfelhőzet napközben kelet felé elvonul, a napos időben gomolyfelhők képződnek, melyekből néhol a Dunántúlon előfordulhat zápor. Nem lesz jelentős a légmozgás. Hajnalban -3, +5 fok közé hűl le a levegő. Délután a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Kedden napos időre van kilátás, a gomolyfelhőkből legfeljebb a Dunántúlon fordulhat elő egy-egy zápor. Hajnalban, reggel nyugaton és északon lehet párás, helyenként ködös a levegő. Északkeleten néhol megélénkülhet az északira forduló szél. Kora reggel -2 és +5, napközben pedig 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán folytatódik a túlnyomóan napos idő, melyet a napközben képződő gomolyfelhők zavarhatnak meg. Egy-egy zápor is kialakulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban -2, +5, délután 13-18 fok valószínű. Csütörtökön sem változik időjárásunk. Marad a napos, gomolyfelhős, száraz idő. Mérsékelt lesz a délies szél. Napközben 12-18 fokra van kilátás.

Kezdőlap    Belföld    Egyetlen dolog zavarhatja meg a kirándulóidőt – előrejelzés

időjárás

tavasz

napsütés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az iráni állami média is megerősítette Ali Hamenei halálát

Az iráni állami média is megerősítette Ali Hamenei halálát
Megerősítette az iráni állami média is, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban.
 

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – közölte Izrael, majd Donald Trump is megerősítette

Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett

Áldozatok százairól szólnak a hírek Iránban - hírek percről percre

Menekülő emberek, füstoszlop, romok - videókon a háború első órái

Irán elővette az olajfegyvert: leállt a Hormuzi szoros

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Tizenegyedik állomására ért a kormánypártok háborúellenes gyűléssorozata, ezúttal Esztergomban gyűltek össze a DPK-sok. A miniszterelnök ismét beszédet mondott és kérdésekre válaszolt. Beszámolt arról is, hogyan tervezik megtörni Ukrajna olajblokádját, mennyi idő kellene a százhalombattai finomító más olajra való átállításához. Beszámolt arról is, hogy kiépült a magyar drónvédelmi rendszer.
VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol. Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Jordániát, Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte. Délután az izraeli média arról kezdett el szivárogtatni: "valószínűleg" meghalt Ali Hámenei, Irán legfőbb vezére, Benjámin Netanjahu izraeli vezető később hivatalos bejelenést is tett. Teherán a nap folyamán folyamatosan tagadta az ajatollah halálhírét. A délután folyamán intenzív támadás érte a szunni olajmonarchiák fővárosait - felcsaptak a lángok Dubajból, Dohából és Kuvaitvárosból is Irán rakéta- és dróntámadásai után. Cikkünk folyamatosan frissül az Irán elleni katonai művelet fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi volt, tényleg elengedheti Salah-t a Liverpool: mit szólnak ehhez a szurkolók?

Ennyi volt, tényleg elengedheti Salah-t a Liverpool: mit szólnak ehhez a szurkolók?

Bár a 33 éves egyiptomi csatár továbbra is a csapat meghatározó játékosa, Mohamed Salah jövője egyre bizonytalanabb a Liverpoolnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been killed, state media says

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been killed, state media says

The US says its large-scale strikes on Iran pose an opportunity for its people to "take back their country".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 28. 20:35
Léket kapott egy uszály a Dunán
2026. február 28. 20:11
Dúró Dóra: véget kell vetni annak, hogy a magyar politikában semminek nincs felelőse
×
×