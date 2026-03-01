ARÉNA - PODCASTOK
Az iráni hadsereg felvétele iráni és orosz hadihajókról a síita állam déli partjainál húzódó Ománi-öbölben tartott iráni-orosz közös tengeri hadgyakorlaton 2026. február 19-én.
Nyitókép: -

Egy tartályhajót is eltaláltak, Ománt is iráni dróncsapások érték

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Dróntámadás érte Ománt vasárnap, miközben az Ománi-öböl térségében egy olajszállító tartályhajót is támadás ért a partok közelében. Ez volt az első Omán elleni támadás, miután iráni csapások értek egy sor Öböl-menti államot, válaszul arra, hogy az USA és Izrael nagyszabású légi hadműveletekben megsemmisítette gyakorlatilag a teljes iráni katonai csúcsvezetést, és meghalt Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője is.

Az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében. A beszámoló szerint négy ember megsebesült, a húszfős legénységet evakuálták.

Ezzel párhuzamosan két drón csapódott be a dukmi kereskedelmi kikötőben – jelentette az ománi állami hírügynökség biztonsági beszámolók alapján. Az egyik drón egy munkásszállást talált el, amelynek következtében egy külföldi munkás megsérült. A második drón roncsai üzemanyagtartályok közelében zuhantak le, de ott sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt.

A kormány elítélte a támadást, és közölte, hogy minden szükséges intézkedést megtesz az ország és lakosai biztonságának garantálása érdekében. A hatóságok nem közölték, ki állhat az akció mögött.

Ezek voltak az első ilyen jellegű támadások Omán területén azóta, hogy Izrael és az Egyesült Államok szombaton légicsapásokat indított Irán ellen. Azóta Teherán több amerikai katonai támaszpontot támadott a térségben.

A Perzsa-öböl körzetének arab államai – köztük Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait – iráni támadásokról számoltak be.

Omán területén nincsenek amerikai katonai támaszpontok, ugyanakkor egyes kikötőit, köztük a dukmit az amerikai hadsereg is használhatja. Az ország korábban közvetítő szerepet vállalt az Egyesült Államok és Irán közötti, közvetett tárgyalásokon az atomvita rendezéséről.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
