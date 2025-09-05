Nagyon olcsón megúszta a férfi, aki autójához kötve húzta a kutyáját az úton

Mint írták, a férfi 2025. szeptember 1-jén reggel autóval indult Tiszaalpárról Kiskunfélegyháza irányába, az induláskor azonban nem vette észre, hogy az előző este egy öt méteres lánccal a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza.

A férfi körülbelül egy kilométert haladt, amikor észlelte a mögötte közlekedő gépkocsi villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára.

Az eset következtében az állat testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek. A férfi azonban nem hívott állatorvost és maga sem kezdte meg az állat kezelését, ezáltal olyan bánásmódot alkalmazott, amely az állat pusztulásához vezethetett volna – olvasható a közleményben.