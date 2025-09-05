ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.19
usd:
334.31
bux:
103896.92
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Judges gavel and Themis statue.
Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

Nagyon olcsón megúszta a férfi, aki autójához kötve húzta a kutyáját az úton

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nem jogerősen pénzbüntetésre, 425 ezer forintra ítélte gyorsított eljárásban a Kecskeméti Járásbíróság azt a 66 éves férfit, aki hétfőn az autója után kötött kutyát húzott nagy sebességgel egy betonúton – közölte a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel pénteken.

Mint írták, a férfi 2025. szeptember 1-jén reggel autóval indult Tiszaalpárról Kiskunfélegyháza irányába, az induláskor azonban nem vette észre, hogy az előző este egy öt méteres lánccal a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza.

A férfi körülbelül egy kilométert haladt, amikor észlelte a mögötte közlekedő gépkocsi villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára.

Az eset következtében az állat testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek. A férfi azonban nem hívott állatorvost és maga sem kezdte meg az állat kezelését, ezáltal olyan bánásmódot alkalmazott, amely az állat pusztulásához vezethetett volna – olvasható a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Nagyon olcsón megúszta a férfi, aki autójához kötve húzta a kutyáját az úton

bíróság

állatkínzás

pénzbüntetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik

Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik

Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb – közölte Szijjártó Péter.
 

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

Az orosz elnök újból megfenyegette a Nyugatot

Volodimir Zelenszkij személyesen is válaszolt Vlagyimir Putyin moszkvai meghívására

Nagyágyúkkal találkozott Donald Trump – fontos kérdést kapott Putyin kapcsán

Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Macron nagy bejelentésére

VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szigorúan titkos akció derült ki: amerikai elit egységek akartak betörni a diktatúra területére, de súlyosan felsültek

Szigorúan titkos akció derült ki: amerikai elit egységek akartak betörni a diktatúra területére, de súlyosan felsültek

A The New York Times számolt be egy 2019-es esetről, amikor az amerikai Navy SEAL elit különleges egység szigorúan titkos küldetésen vett részt Észak-Koreában, de az események nem alakultak túl jól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Asztalra csapott a BMW-vezér: öngyilkosság lenne az uniós terv?

Asztalra csapott a BMW-vezér: öngyilkosság lenne az uniós terv?

Oliver Zipse szerint az EU 2035-ös motortiltása figyelmen kívül hagyja a teljes járműellátási lánc kibocsátását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

The Russian leader's refusal comes after 26 countries pledged to deploy troops to Ukraine in the event of a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 13:10
Videón, ahogy plazmavágóval nyitották az ATM-et és tízmilliót elvittek
2025. szeptember 5. 10:06
Riasztotta a mentőket, később viszont rájuk támadt
×
×
×
×