Érthetetlen, brutális állatkínzást állított le egy szemtanú, léptek a rendőrök

A rendőrség tudomására jutott adatok szerint a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton 2025. szeptember 1-jén egy gépkocsi körülbelül 95 km/h sebességgel közlekedve egy kutyát húzott maga után az aszfalton. A cselekményt észlelő sofőr próbálta megállítani a jármű vezetőjét, rádudált. Az ismeretlen sofőr ekkor a kutyát berakta a csomagtartóba, majd elhajtott.

Az esetet bejelentették a rendőrségre és a hatóság rendelkezésére bocsátották az esetről készített videófelvételt. A police.hu oldalon szereplő beszámoló szerint a nyomozók ellenőrizték a helyszínt, ahol egy olyan járművel találkoztak, mint ami a videóban is szerepel. Gyorsan kiderült, hogy a keresett autóról, illetve sofőrről van szó. A férfi házában megtartott kutatás során a kutyát is megtalálták, nagyon rossz állapotban volt.

police.hu

Azonnal értesítették az állatorvost, a férfit pedig állatkínzás miatt elfogták. A kutyát menhelyre szállították.

A sofőrt kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

Az esetről készült videót megosztotta a Facebookon a Szurkolók az Állatokért Alapítvány, de csak erős idegzetűek nézzék meg (itt érhető el).