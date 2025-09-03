ARÉNA
2025. szeptember 3. szerda Hilda
fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Érthetetlen, brutális állatkínzást állított le egy szemtanú, léptek a rendőrök

Infostart

Közel százzal ment az a sofőr, amelyik egy kutyát húzott maga után.

A rendőrség tudomására jutott adatok szerint a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton 2025. szeptember 1-jén egy gépkocsi körülbelül 95 km/h sebességgel közlekedve egy kutyát húzott maga után az aszfalton. A cselekményt észlelő sofőr próbálta megállítani a jármű vezetőjét, rádudált. Az ismeretlen sofőr ekkor a kutyát berakta a csomagtartóba, majd elhajtott.

Az esetet bejelentették a rendőrségre és a hatóság rendelkezésére bocsátották az esetről készített videófelvételt. A police.hu oldalon szereplő beszámoló szerint a nyomozók ellenőrizték a helyszínt, ahol egy olyan járművel találkoztak, mint ami a videóban is szerepel. Gyorsan kiderült, hogy a keresett autóról, illetve sofőrről van szó. A férfi házában megtartott kutatás során a kutyát is megtalálták, nagyon rossz állapotban volt.

police.hu
police.hu

Azonnal értesítették az állatorvost, a férfit pedig állatkínzás miatt elfogták. A kutyát menhelyre szállították.

A sofőrt kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

Az esetről készült videót megosztotta a Facebookon a Szurkolók az Állatokért Alapítvány, de csak erős idegzetűek nézzék meg (itt érhető el).

Bűnügyek    Érthetetlen, brutális állatkínzást állított le egy szemtanú, léptek a rendőrök

rendőrség

autó

kutya

állatkínzás

Oroszország nem hajlik – Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni

Oroszország nem hajlik – Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin Hszi Csin-ping kínai és Narendra Modi indiai vezetővel folytatott tárgyalásai után kijelentette: az ukrajnai tartós békéhez szükség van a NATO keleti bővítésének kérdését is rendezni. Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint egy atomhatalmat nehéz akarata ellenére bármire, akár békére is rákényszeríteni.
 

Hszi Csin-Ping: a kínai nemzet nagy felemelkedése megállíthatatlan – videó a katonai eszközökről

Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Drónvadászat életre-halálra: így harcolnak az ukrán pilóták

Putyin megszólalt: ezt mondta Ukrajna EU-csatlakozásáról

