Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Most az ukrajnai béke is Iránon múlhat

Infostart

A béketárgyalások következő fordulója a közel-keleti helyzettől függ - mondta az ukrán elnök.

Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások következő fordulójának időpontja és helyszíne a közel-keleti helyzet alakulásától és a reális diplomáciai lehetőségektől függ - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton.

Közölte azt is: új irányelveket fog kidolgozni az ukrán tárgyalóküldöttség részére, de a részletekre nem tért ki.

Csütörtökön Zelenszkij még azt mondta, hogy a tárgyalások következő fordulója várhatóan március elején Abu-Dzabiban lesz.

Azóta azonban az Egyesült Arab Emírségek ellenségeskedések helyszíne lett az Irán elleni szombati amerikai és izraeli légicsapások következtében indított iráni válaszcsapások miatt.

Ukrajnában szombaton újabb támadás érte az energiarendszert. A Naftohaz állami gáz- és kőolajipari vállalat bejelentette, hogy az éjszaka folyamán orosz találat érte a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő egyik gázkitermelő létesítményét, amely súlyos károkat szenvedett.

"Súlyosan megrongálódott a berendezés, és csökkent a nyomás. A kollégák a helyszínen a lehető leggyorsabban, profi módon kezelték a helyzetet" - írta a Facebookon Szerhij Koretszkij, a Naftohaz vezérigazgatója.

Irán elővette az olajfegyvert: leállt a Hormuzi szoros

Irán elővette az olajfegyvert: leállt a Hormuzi szoros
Irán lezárta az olajszállítások szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi szorost, miután az Egyesült Államok és Izrael megtámadta az iszlám köztársaságot.
 

Menekülő emberek, füstoszlop, romok - videókon a háború első órái

Már civil áldozatai is vannak a csapásoknak - hírek percről percre

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Donald Trump bejelentette: nagyszabású amerikai katonai akció indult Irán ellen

Megvan az iráni ellencsapás terve: áttételesen ütne vissza Amerikára

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Tizenegyedik állomására ért a kormánypártok háborúellenes gyűléssorozata, ezúttal Esztergomban gyűltek össze a DPK-sok. A miniszterelnök ismét beszédet mondott és kérdésekre válaszolt. Beszámolt arról is, hogyan tervezik megtörni Ukrajna olajblokádját, mennyi idő kellene a százhalombattai finomító más olajra való átállításához. Beszámolt arról is, hogy kiépült a magyar drónvédelmi rendszer.
 

Orbán Viktor terepszemlét tartott Százhalombattán

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol. Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte. Délután az izraeli média arról kezdett el szivárogtatni: "valószínűleg" meghalt Ali Hámenei, Irán legfőbb vezére - Teherán ezt később tagadta. A forradalmi gárda vezetője és a védelmi miniszter viszont szinte biztosan meghalt - erről több forrás is beszámolt. A délután folyamán intenzív támadás érte a szunni olajmonarchiák fővárosait - felcsaptak a lángok Dubajból, Dohából és Kuvaitvárosból is Irán rakéta- és dróntámadásai után. Cikkünk folyamatosan frissül az Irán elleni katonai művelet fejleményeivel.

Izrael-Irán háború 2026: elzárják az olaj útját - Lezárják a Hormuzi-szorost

Izrael-Irán háború 2026: elzárják az olaj útját - Lezárják a Hormuzi-szorost

Műholdfelvételeken látszik, hogy számos tartályhajó megállt a szoroshoz közeli nagyobb kikötőknél.

New strikes reported in Iran as Tehran hits US bases and allies across Middle East in retaliation

New strikes reported in Iran as Tehran hits US bases and allies across Middle East in retaliation

Apparent Iranian attacks have been reported in Dubai, Doha, Bahrain, Kuwait, and elsewhere in the region. Earlier, Donald Trump said "major combat operations" were under way in Iran.

2026. február 28. 17:07
Menekülő emberek, füstoszlop, romok - videókon a háború első órái
2026. február 28. 15:27
Nálunk lehet Európa legmodernebb és legnagyobb határátkelője
