2025. szeptember 13. szombat Kornél
Nyitókép: Getty Images

Unicef: már több a túlsúlyos gyermek, mint az alultáplált

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

A világon minden ötödik, vagyis nagyjából 391 millió gyermek túlsúlyos, mintegy 188 millió kiskorú pedig túlsúlyos egy nemzetközi jelentés szerint. Hubai Gabriella, az Unicef Magyarország kommunikációs munkatársa az InfoRádióban azt mondta, sokkal több szemléletformáló kampányra lenne szükség ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben étkezzenek, mivel az elhízás számos egészségügyi kockázatot hordoz.

Bár az alultápláltság és a növekedésben való elmaradás az alacsony és közepes jövedelmű országokban továbbra is komoly probléma az öt év alatti gyermekek körében, az elhízás és a túlsúly aránya folyamatosan növekszik. Az Unicef legfrissebb jelentése, a 2025. évi Gyermekélelmezési riport egyebek mellett azt állapította meg, hogy ma már több az elhízott gyermek, mint az alultáplált. Az elhízás – mint a túlsúly legsúlyosabb formája – már minden tizedik, vagyis nagyjából 188 millió gyermeket érint világszerte. Az Unicef Magyarország kommunikációs munkatársa az InfoRádióban elmondta: az ezredforduló óta 13 százalékról 9,2 százalékra csökkent a soványság az 5–19 éves fiatalok körében, az elhízás aránya viszont 3 százalékról 9,4 százalékra nőtt ugyanebben a korosztályban.

Hubai Gabriella hozzátette: a rendelkezésre álló adatok szerint Szubszaharai Afrika és Dél-Ázsia kivételével a világ minden más régiójában több a túlsúlyos kiskorú, mint az alultáplált. A jelentés szerint ez főként annak tudható be, hogy

a gyermekek étrendjében manapság nagyon sok a cukros, adalékanyagokkal, egészségtelen zsírokkal és finomított keményítővel teli, ultrafeldolgozott, gyorséttermes, egészségtelen étel.

Arról is beszélt, hogy a világon minden ötödik, vagyis nagyjából 391 millió gyermek túlsúlyos. Különösen rossz a helyzet az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Arab Emírségekben, Chilében és több csendes-óceáni szigetországban (Niue, Cook-szigetek, Nauru).

Egy 64 ezer (13–24 év közötti) fiatalt bevonó globális felmérésben – amelyet az Unicef U-Report platformjain keresztül végeztek 170 országban – a válaszadók 75 százaléka számolt be arról, hogy az adatfelvételt megelőző egy hét során biztosan látott reklámot cukros italokról, nassolni valókról vagy gyorséttermi ételekről, sőt még a konfliktusok által sújtott országokban is 68 százalék nyilatkozta, hogy találkozott ilyen hirdetésekkel. Mindezek hatására a válaszadók 60 százaléka állította, hogy kedvet kapott az ilyen ételek vagy italok fogyasztásához.

A jelentés ugyanakkor jó példaként kiemeli a Mexikóban történt változásokat, ahol a gyermekkori elhízás aránya kiemelkedően magas, és ahol a gyerekek napi kalóriabevételének 40 százalékát a cukros és feldolgozott élelmiszerek teszik ki. A probléma kezelésének érdekében

a kormány betiltotta ezeknek az élelmiszereknek az árusítását az állami iskolákban, amivel 34 millió gyermek étkezési szokásait változtatnák meg a közép-amerikai országban.

Hubai Gabriella szerint sokkal több szemléletformáló kampányra lenne szükség ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben étkezzenek. Ebből a megfontolásból indította el az Unicef Magyarország idén nyáron a KajaKaland című játékos, családokat bevonó edukációs programját. Ennek két fő célja van: egyrészt, hogy segítse a világ legkiszolgáltatottabb, alultáplált vagy éhező gyermekeinek a túlélését, valamint, hogy támogassa a magyar gyermekek megfelelő táplálkozását. A KajaKaland egy izgalmas, interaktív utazás, ahol a főzés öröme találkozik a világ felfedezésének élményével. A postai levélcsomagok egyszerűen elkészíthető, gyerekbarát recepteket, valamint az egészséges táplálkozáshoz kötődő hasznos információkat és a világ kultúráival kapcsolatos szórakoztató, ismeretterjesztő anyagokat tartalmaznak. A 12 hónapra szóló programot 10–16 éves korosztálynak tervezték, de az egész család élvezheti, és 99 éves korig bárki tanulhat belőle. Egy éven át minden hónapban névre szólóan kapják meg a küldeményeket a gyermekek.

Hubai Gabriella hozzátette: a program révén sokkal komfortosabban mozoghatnak a konyhában a kicsik is, tudatosabban alakíthatják ki az étrendjüket, miközben „remek családi időtöltésben lehet részük kütyük nélkül”.

Nem lehet tovább halogatni a megelőző intézkedéseket

Az Unicef munkatársa szerint az alultápláltság továbbra is komoly probléma az egész világon. Afrikában például tavalyi adatok szerint már meghaladta a 20 százalékot az éhezők aránya.

Ha nem történik gyökeres változás, akkor az előrejelzések szerint 2030-ra 512 millió ember lesz tartósan alultáplált világszerte, és 60 százalékuk afrikai lesz.

Az elhízás számos egészségügyi kockázatot hordoz, a többi között növeli az inzulinrezisztencia, a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri károsodások, valamint a rák kockázatát. Az Unicef szerint létre kellene hozni egy olyan védelmi szabályozást, amely megakadályozza, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerekkel kereskedő vállalatok befolyásolják a közpolitikai döntéshozatali folyamatokat. A szervezet szerint szociális támogatások révén lehetne biztosítani azt is, hogy a rászoruló családok számára is elérhetők legyenek a tápláló és egészséges élelmiszerek.

Unicef: már több a túlsúlyos gyermek, mint az alultáplált

Unicef: már több a túlsúlyos gyermek, mint az alultáplált

