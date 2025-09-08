ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.89
usd:
335.08
bux:
103745
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA

Egyedülálló program indul a tinédzserek lelki és testi egészségéért (x)

Támogatott tartalom

Egyre több fiatal küzd manapság testképzavarral, ami nemcsak a táplálkozásukra, hanem a teljesítményükre is kihat. Erre a problémára kívánja felhívni a figyelmet a BioTechUSA az Együtt a Gyermekek Egészségéért programjával, amely során a diákok élményeken keresztül tapasztalhatják meg a mentális és fizikai egészség fontosságát és gyakorlati hasznát. A több elemből álló, szeptemberben induló kezdeményezésről beszélgettünk a résztvevő szervezetek és a BioTechUSA CSR & Integrated csapat vezetőjével.

Ez a kezdeményezés egy egészen új irányból közelíti meg a problémát, mégis miért éreztétek szükségesnek egy ilyen program létrehozását?

Halász Adrienn, a BioTechUSA CSR & Integrated Team Leadje: Egyre több kutatás bizonyítja, hogy a mai fiatalok nem elégedettek a külsejükkel, ami minden bizonnyal a táplálkozásukat is befolyásolja, sőt ez később akár étkezési zavarokhoz is vezethet. Mi a BioTechUSA-nál fontosnak tartjuk, hogy támogassuk a lakosságot az egészséges életmód kialakításában. A most szeptemberben induló Együtt a Gyermekek Egészségéért program is ezzel a céllal jött létre, hiszen a diákok mentális és fizikai jóllétét kívánja javítani élményeken keresztül. A BioTechUSA által finanszírozott, közel 20 millió forint költségvetésű kezdeményezésben számos partner részt vesz, akik az egészséges táplálkozásról, a helyes testképről, az önértékelésről, a kamaszokat érintő lelki nehézségekről adnak át hasznos információkat. Ez egyelőre egy pilot program, de bízunk benne, hogy sikeres lesz, és jövőre még több osztálynak tudunk részvételi lehetőséget biztosítani.

Hogy kell elképzelni ezt az élmény alapú edukációt?

Halász Adrienn: Azt látjuk, hogy a mai gyerekek figyelmét nagyon nehéz megragadni. Arra gondoltunk, ha az edukáció élményeken keresztül történik, akkor talán jobban megmarad. Ezért is kerestünk olyan partnereket, akik szintén hisznek az élmény alapú edukációban, és akik már rendelkeznek megvalósítási ötlettel. A program egy szabadulószobával indul a Kamasztér Alapítvány jóvoltából, a pszichológusok által vezetett foglalkozáson a diákok a pozitív testképpel, az önbizalommal ismerkedhetnek meg jobban, de a serdülőket érintő lelki problémákról is szó esik majd. A fiatalok részt vesznek egy főző workshopon is a Táplálkozástudományért Alapítványnak köszönhetően, ahol az egészséges táplálkozás alapvető ismereteivel foglalkoznak, és a főzés során különböző recepteket is elsajátítanak. Ezt követően a Kerekasztal Színház Lift című interaktív előadását nézik meg, amelynek fő témája az evészavar. Végül pedig a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete egy Semmelweis Egészségversenyt szervez számukra, hogy kiderüljön, mit tanultak a többállomásos program során.

A kezdeményezésben a Kamasztér Alapítvány is részt vesz egy játékkal. Miért tartottátok fontosnak és miért döntöttetek a szabadulószoba mellett?

Balog Edina Anna, az alapítvány alapító elnöke: Nagyon jónak tartjuk ezt a pilot programot, ugyanis a fejlődő kisiskolásoknál gyakran kialakul egy torz kép magukkal szemben, amire mindenképpen érdemes odafigyelni. Éppen ezért a szabadulószobában a fiatalok saját világának csapdahelyzeteit mutatjuk be játékosan. A virtuális világból csak akkor tudnak kiszabadulni a diákok, ha a magány, a zaklatás, a stressz, az önbizalomhiány vagy a testképzavar jeleit felismerik és megoldást is találnak ezekre a problémákra.

Sokat hallani arról, hogy a magyar lakosság jelentős része túlsúlyos. A program során a gyerekek megismerkednek az egészséges táplálkozással is, de vajon megállítható az elhízás, ha már ebben a korban elkezdjük az edukációt?

Kubányi Jolán, a Táplálkozástudományért Alapítvány alapító elnöke: Sajnos rohamosan nő a túlsúlyos, illetve elhízott felnőttek és gyermekek száma hazánkban, amely komoly egészségügyi kockázatot jelent. Nélkülözhetetlenek azok a programok és aktivitások, amelyek megfelelő, hiteles tájékoztatást adnak a kiegyensúlyozott étrend, valamint az aktív életmód megvalósításának fokozatos, mindennapi elsajátítására. Az elhízás kezelésében az egyik legfontosabb eszköz a megelőzés, melyet érdemes már gyermekkorban elkezdeni. Az „Én is tudok főzni!” edukációs program során a diákok dietetikus szakember közreműködésével kapnak információt az egészséges táplálkozás alapelveiről, majd ezt követően séfek segítségével friss, hazai alapanyagokból egyszerű, finom ételeket főznek.

A táplálkozás után egy színházi előadás vár a gyerekekre. A Lift című interaktív előadás az anorexia témáját dolgozza fel. Hogyan kapcsolódik ez az Együtt a Gyermekek Egészségéért programhoz?

Lipták Ildikó, az előadás egyik szereplője, a Kerekasztal Színház alapító tagja: A Lift című történetükben három ember szorul be egy liftbe, s mivel a szokásosnál hosszabb időre záródnak be, kénytelenek megismerkedni egymással. Kire hogyan hat a bezártság, hogy lehet határokat húzni egy ilyen helyzetben és mi dolguk van azzal, ha észlelik, hogy egy sorstársuk olyan mentális állapotban van, ami veszélyes rá nézve? Az előadás interaktív (komplex színházi nevelési előadás), így a diákokkal közösen válaszoljuk meg ezeket a kérdéseket. A résztvevők a történeten keresztül tájékozódnak testképzavarról mint jelenségről, ugyanakkor kialakíthatják a saját nézőpontjukat a problémával kapcsolatban és megoldási stratégiát javasolhatnak a szereplőknek.

Hogy zárul a program?

Halász Adrienn: Az Együtt a gyermekek egészségéért program záróeseményén egy izgalmas Semmelweis Egészségverseny vár a diákokra a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének köszönhetően, ahol a gyerekek interaktív feladatokon keresztül mutathatják meg, mit tanultak az egyes állomások során. Szerettük volna szociálisan is érzékenyíteni a gyerekeket, így a megmérettetéssel a diákok egy jó ügyet is támogatnak, ugyanis a versenyen gyűjtött pontokat forintra váltjuk és a Mosoly Alapítvány elhízás elleni kezdeményezére ajánljuk fel. A legjobb eredményt elérő osztály pedig egymillió forint értékű támogatással is gazdagodik, amelyet sportszerekre vagy sporttal kapcsolatos beruházásra fordíthat. Bízunk benne, hogy a résztvevők a program során nemcsak tanulnak, hanem jól is érzik magukat.

(x)

Kezdőlap    Életmód    Egyedülálló program indul a tinédzserek lelki és testi egészségéért (x)

gyerek

program

táplálkozás

testképzavar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint augusztusban megfordult a trend Pokrovszknál, és már jóval több területet szerzett ezen a frontszakaszon vissza az ukrán haderő, mint amennyit az oroszok szereztek  – írja az Ukrajinszka Pravda. A The Wall Street Journal elemzése arra jutott, hogy jelenleg az időtényező számít az egyik legnagyobb kérdésnek az orosz-ukrán háborúban. Ameddig az ukránoknak attól kell tartaniuk, hogy az egyre inkább kimerülőben lévő csapataik meddig lesznek még képesek ellenállni a támadók nyomásának, addig Moszkvának egyre inkább a gazdasági kihívások jelenthetnek gondot. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durván estek a magyar részvények pénteken - de ma jöhet a fordulat?

Durván estek a magyar részvények pénteken - de ma jöhet a fordulat?

A pénteki gyengülés után mérsékelt emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, mivel a nemzetközi befektetői hangulat összességében kedvező,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Missing New Zealand children found after fugitive dad on run for years shot dead by police

Missing New Zealand children found after fugitive dad on run for years shot dead by police

Tom Phillips had been on the run for nearly four years in New Zealand with his three kids, one of them witnessing the fatal shootout unharmed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 05:00
Zivataros, jégesős lesz lesz a hétfő - mutatjuk, hol jönnek majd nagy esők
2025. szeptember 7. 14:00
Dietetikus: a gyümölcsöket sokan félreértik, holott az egészség kulcsa a minél változatosabb fogyasztás
×
×
×
×