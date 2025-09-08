Egyedülálló program indul a tinédzserek lelki és testi egészségéért (x)

Ez a kezdeményezés egy egészen új irányból közelíti meg a problémát, mégis miért éreztétek szükségesnek egy ilyen program létrehozását?

Halász Adrienn, a BioTechUSA CSR & Integrated Team Leadje: Egyre több kutatás bizonyítja, hogy a mai fiatalok nem elégedettek a külsejükkel, ami minden bizonnyal a táplálkozásukat is befolyásolja, sőt ez később akár étkezési zavarokhoz is vezethet. Mi a BioTechUSA-nál fontosnak tartjuk, hogy támogassuk a lakosságot az egészséges életmód kialakításában. A most szeptemberben induló Együtt a Gyermekek Egészségéért program is ezzel a céllal jött létre, hiszen a diákok mentális és fizikai jóllétét kívánja javítani élményeken keresztül. A BioTechUSA által finanszírozott, közel 20 millió forint költségvetésű kezdeményezésben számos partner részt vesz, akik az egészséges táplálkozásról, a helyes testképről, az önértékelésről, a kamaszokat érintő lelki nehézségekről adnak át hasznos információkat. Ez egyelőre egy pilot program, de bízunk benne, hogy sikeres lesz, és jövőre még több osztálynak tudunk részvételi lehetőséget biztosítani.

Hogy kell elképzelni ezt az élmény alapú edukációt?

Halász Adrienn: Azt látjuk, hogy a mai gyerekek figyelmét nagyon nehéz megragadni. Arra gondoltunk, ha az edukáció élményeken keresztül történik, akkor talán jobban megmarad. Ezért is kerestünk olyan partnereket, akik szintén hisznek az élmény alapú edukációban, és akik már rendelkeznek megvalósítási ötlettel. A program egy szabadulószobával indul a Kamasztér Alapítvány jóvoltából, a pszichológusok által vezetett foglalkozáson a diákok a pozitív testképpel, az önbizalommal ismerkedhetnek meg jobban, de a serdülőket érintő lelki problémákról is szó esik majd. A fiatalok részt vesznek egy főző workshopon is a Táplálkozástudományért Alapítványnak köszönhetően, ahol az egészséges táplálkozás alapvető ismereteivel foglalkoznak, és a főzés során különböző recepteket is elsajátítanak. Ezt követően a Kerekasztal Színház Lift című interaktív előadását nézik meg, amelynek fő témája az evészavar. Végül pedig a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete egy Semmelweis Egészségversenyt szervez számukra, hogy kiderüljön, mit tanultak a többállomásos program során.

A kezdeményezésben a Kamasztér Alapítvány is részt vesz egy játékkal. Miért tartottátok fontosnak és miért döntöttetek a szabadulószoba mellett?

Balog Edina Anna, az alapítvány alapító elnöke: Nagyon jónak tartjuk ezt a pilot programot, ugyanis a fejlődő kisiskolásoknál gyakran kialakul egy torz kép magukkal szemben, amire mindenképpen érdemes odafigyelni. Éppen ezért a szabadulószobában a fiatalok saját világának csapdahelyzeteit mutatjuk be játékosan. A virtuális világból csak akkor tudnak kiszabadulni a diákok, ha a magány, a zaklatás, a stressz, az önbizalomhiány vagy a testképzavar jeleit felismerik és megoldást is találnak ezekre a problémákra.

Sokat hallani arról, hogy a magyar lakosság jelentős része túlsúlyos. A program során a gyerekek megismerkednek az egészséges táplálkozással is, de vajon megállítható az elhízás, ha már ebben a korban elkezdjük az edukációt?

Kubányi Jolán, a Táplálkozástudományért Alapítvány alapító elnöke: Sajnos rohamosan nő a túlsúlyos, illetve elhízott felnőttek és gyermekek száma hazánkban, amely komoly egészségügyi kockázatot jelent. Nélkülözhetetlenek azok a programok és aktivitások, amelyek megfelelő, hiteles tájékoztatást adnak a kiegyensúlyozott étrend, valamint az aktív életmód megvalósításának fokozatos, mindennapi elsajátítására. Az elhízás kezelésében az egyik legfontosabb eszköz a megelőzés, melyet érdemes már gyermekkorban elkezdeni. Az „Én is tudok főzni!” edukációs program során a diákok dietetikus szakember közreműködésével kapnak információt az egészséges táplálkozás alapelveiről, majd ezt követően séfek segítségével friss, hazai alapanyagokból egyszerű, finom ételeket főznek.

A táplálkozás után egy színházi előadás vár a gyerekekre. A Lift című interaktív előadás az anorexia témáját dolgozza fel. Hogyan kapcsolódik ez az Együtt a Gyermekek Egészségéért programhoz?

Lipták Ildikó, az előadás egyik szereplője, a Kerekasztal Színház alapító tagja: A Lift című történetükben három ember szorul be egy liftbe, s mivel a szokásosnál hosszabb időre záródnak be, kénytelenek megismerkedni egymással. Kire hogyan hat a bezártság, hogy lehet határokat húzni egy ilyen helyzetben és mi dolguk van azzal, ha észlelik, hogy egy sorstársuk olyan mentális állapotban van, ami veszélyes rá nézve? Az előadás interaktív (komplex színházi nevelési előadás), így a diákokkal közösen válaszoljuk meg ezeket a kérdéseket. A résztvevők a történeten keresztül tájékozódnak testképzavarról mint jelenségről, ugyanakkor kialakíthatják a saját nézőpontjukat a problémával kapcsolatban és megoldási stratégiát javasolhatnak a szereplőknek.

Hogy zárul a program?

Halász Adrienn: Az Együtt a gyermekek egészségéért program záróeseményén egy izgalmas Semmelweis Egészségverseny vár a diákokra a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének köszönhetően, ahol a gyerekek interaktív feladatokon keresztül mutathatják meg, mit tanultak az egyes állomások során. Szerettük volna szociálisan is érzékenyíteni a gyerekeket, így a megmérettetéssel a diákok egy jó ügyet is támogatnak, ugyanis a versenyen gyűjtött pontokat forintra váltjuk és a Mosoly Alapítvány elhízás elleni kezdeményezére ajánljuk fel. A legjobb eredményt elérő osztály pedig egymillió forint értékű támogatással is gazdagodik, amelyet sportszerekre vagy sporttal kapcsolatos beruházásra fordíthat. Bízunk benne, hogy a résztvevők a program során nemcsak tanulnak, hanem jól is érzik magukat.

