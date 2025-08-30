Kemény felhőszakadás és heves szél – lecsapott a vihar Budapestre – videók

„Izmos” csapadéktömb öntözi a Dunántúlt, ami át fog haladni az ország középső részén. A rendszer keleti szélén zivatarok is előfordulhatnak – írta ki a közösségi oldalára a Hungaromet Zrt. Szombatra az egész országra elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki zivatar és felhőszakadás miatt.

Citromsárga (elsőfokú) riasztás jelenleg az ország középső részén van érvényben, ahol a zivatarokat viharos széllökések és jégeső is kísérheti. A zivatar szombat délután a fővárost is elérte.

Az Extrém Időjárás és a MetNet elnevezésű oldalakra több fotót töltöttek fel a jelentős mennyiségű csapadékról.

A szigetvári Lidl áruház parkolóját teljesen elöntötte a csapadék, akár csónakkal is lehet ott közlekedni.

A HungaroMet tájékoztatása szerint estig nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen – nagyobb számban a Dunántúlon – valószínű eső, zápor, zivatar. Késő estétől utóbbiak számossága csökken. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, hajnaltól a Dunántúlon nagy területen megélénkül, helyenként már megerősödik. Az éjszaka első felében a zivatarokat még erős, viharos lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.