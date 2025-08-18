Durva tévhitet oszlatunk el a gluténmentes kenyérről

Egy friss elemzés szerint ezek a termékek gyakran kevesebb fehérjét és rostot, ugyanakkor több hozzáadott cukrot, zsírt és sót tartalmaznak, mint hagyományos fehér társaik - olvasható a femcafe.hu-n.

A gluténmentes kenyér hátrányai

Magasabb glikémiás index: A gluténmentes kenyerekhez felhasznált finomított keményítők (például rizs- vagy kukoricakeményítő) gyorsabban emelik meg a vércukorszintet, mint a fehér kenyér.

Tápanyaghiány: Az indokolatlanul gluténmentesen étkezők körében gyakori a B-vitamin, a vas, a magnézium és a D-vitamin hiánya. A rostszegénység pedig hosszú távú emésztőrendszeri problémákat okozhat.

Magasabb kalória- és cukortartalom: A gyártók gyakran adnak hozzá extra cukrot, zsírt és adalékanyagokat az állag javítása érdekében, ami növelheti a kalóriabevitelt és hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz.

A szakértők szerint a teljes értékű gabonákból, például rozsból, zabból vagy maglisztekből készült kenyerek táplálóbbak.

Azok számára, akiknek egészségügyi okokból kell gluténmentesen étkezniük (például cöliákia miatt), érdemes dietetikus segítségét kérni, és olyan termékeket választani, amelyek nem csak keményítőre épülnek, hanem rostot és teljes növényi fehérjéket is tartalmaznak.

A legfontosabb, hogy a „gluténmentes” felirat nem egyenlő az „egészséges” jelzővel.