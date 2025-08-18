ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Durva tévhitet oszlatunk el a gluténmentes kenyérről

Infostart

Bár sokan egészségesebb alternatívának tartják, egy elemzés szerint a gluténmentes kenyér fogyasztása nem feltétlenül jár egészségügyi előnyökkel azok számára, akiknek nem egészségügyi okokból szükséges így étkezniük.

Egy friss elemzés szerint ezek a termékek gyakran kevesebb fehérjét és rostot, ugyanakkor több hozzáadott cukrot, zsírt és sót tartalmaznak, mint hagyományos fehér társaik - olvasható a femcafe.hu-n.

A gluténmentes kenyér hátrányai

  • Magasabb glikémiás index: A gluténmentes kenyerekhez felhasznált finomított keményítők (például rizs- vagy kukoricakeményítő) gyorsabban emelik meg a vércukorszintet, mint a fehér kenyér.
  • Tápanyaghiány: Az indokolatlanul gluténmentesen étkezők körében gyakori a B-vitamin, a vas, a magnézium és a D-vitamin hiánya. A rostszegénység pedig hosszú távú emésztőrendszeri problémákat okozhat.
  • Magasabb kalória- és cukortartalom: A gyártók gyakran adnak hozzá extra cukrot, zsírt és adalékanyagokat az állag javítása érdekében, ami növelheti a kalóriabevitelt és hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz.

A szakértők szerint a teljes értékű gabonákból, például rozsból, zabból vagy maglisztekből készült kenyerek táplálóbbak.

Azok számára, akiknek egészségügyi okokból kell gluténmentesen étkezniük (például cöliákia miatt), érdemes dietetikus segítségét kérni, és olyan termékeket választani, amelyek nem csak keményítőre épülnek, hanem rostot és teljes növényi fehérjéket is tartalmaznak.

A legfontosabb, hogy a „gluténmentes” felirat nem egyenlő az „egészséges” jelzővel.

Kezdőlap    Életmód    Durva tévhitet oszlatunk el a gluténmentes kenyérről

táplálkozás

kenyér

gluténmentes

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Brüsszelben kijelentette, hogy országa hajlandó tárgyalni a területi változásokról egy leendő békeszerződés részeként, de egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem fogja feladni azokat a területeket, amelyeket az orosz erőknek nem sikerült elfoglalniuk.
 

