Mozgalmas időjárású napok jönnek, érdemes lesz figyelni a változásokra

A következő napokban több időjárási front is eléri térségünket.

Csütörtök hajnalban nyugat felől erősen megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami csütörtök napközben megvastagszik és délutánra országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a Tiszántúlon délelőtt még több-kevesebb napsütés lehet. Ennek ellenére

számottevő csapadék nem alakul ki,

esetleg délután az északi megyékben előfordulhat jelentéktelen eső.

Az északias szél éjszaka mérséklődik, csütörtökön délire fordul és megélénkül, a Dunántúl északi felében nagy területen megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 4 és 10 fok között valószínű.

A péntektől vasárnapig tartó időszakban több front is érkezik, emiatt gyakran megnövekszik a felhőzet és csapadékra is lehet számítani, főként a déli, dél-nyugati országrészben. Emellett a hőmérséklet is enyhülni fog, a minimumok péntektól jórészt már fagypont fölött lesznek, a csúcsértékek pedig tíz fok környékén.

Nyitókép: Pixabay.com