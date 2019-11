420 ezer ember nem tévedhet – ezek a legmegbízhatatlanabb autók

Idén is elkészítette átfogó felmérését a Consumer Reports, több mint 420 ezer amerikai tulajdonos vallott saját kocsijáról. Az utolsó helyre a Cadillac került, a márka nemigen van jelen Európában. Hátulról a második az itthon is közkedvelt Alfa Romeo – mondössze 27 pontot kapott a 100-ból. Ebből is a Giuliára volt a legtöbb panasz, a legjobbnak pedig a Stelvio terepjárót mondták a vásárlók – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

A 28. helyen végzett az Acura, a Honda luxusmárkája, a 27. helyen a Volkswagen áll, a legrosszabb értékelést az Amerikába szánt gigaterepjáró, az Atlas kapta, míg a legmegbízhatóbb modellnek a Golfot választották.

Az élen 2013 óta minden évben a Toyota vagy a Lexus végzett, idén sincsen ez másképpen. Ezúttal a Lexust nevezték meg a legmegbízhatóbb márkának, a legmegbízhatóbb modelljük pedig az IS lett. Az ezüstérem a Mazdáé, a legmegbízhatóbb kocsijuknak pedig az MX-5-öst hozták ki, míg a 3-as szerepelt a legrosszabbul. A Toyota idén csak a harmadik lett, a legjobb modelljük, a Corolla Hatchback, a legrosszabbul teljesítő a C-HR lett.

A teljes lista:

Lexus - 81 pont Mazda - 77 Toyota - 77 Porsche - 75 Genesis - 71 Hyundai - 69 Subaru - 68 Dodge - 63 Kia - 62 Mini - 59 Nissan - 57 Honda - 55 Infiniti - 53 Audi - 51 Lincoln - 50 Ford - 50 BMW - 46 Buick - 46 Chrysler - 44 Mitsubishi - 43 Mercedes-Benz - 42 GMC - 40 Tesla - 39 Volvo - 38 Chevrolet - 37 Jeep - 35 Volkswagen - 33 Acura - 29 Alfa Romeo - 27 Cadillac - 23

Nyitókép: Wikipedia