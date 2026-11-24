A bíróság döntése hatályon kívül helyezte azt a korábbi határozatot, amely megfosztotta a nyugat-afrikai országot a pályán megszerzett bajnoki címtől. A januárban, a házigazda Marokkó ellen vívott döntő kaotikus körülmények között zajlott.

A rabati mérkőzésen a „Teranga Oroszlánjai” hosszabbítás után 1–0-ra győztek. Ám az eredményt közel két hónappal később érvénytelenítették. Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) fellebbviteli bizottsága akkor úgy ítélte meg, hogy Szenegál megsértette a versenyszabályzatot, amikor a második félidő ráadásában – tiltakozásul az ellenük megítélt büntető miatt – levonult a pályáról.

A Szenegáli Labdarúgó-szövetség (FSF) ezt követően a sportvilág legfelsőbb jogi fórumához, a CAS-hoz fordult; az ügyet október 8-án, Lausanne-ban egy háromtagú testület tárgyalta, zárt ajtók mögött.

A CAS testülete egyhangú döntésével lényegében helybenhagyta Jean-Jacques Ndala játékvezető határozatát, aki a szenegáliak pályára való visszatérése után engedélyezte a játék folytatását, így a mérkőzés szabályosan befejeződhetett. A döntő eredménye érvényben marad, így immár hivatalos, hogy Szenegál a 2025-ös Afcon, az Afrikai Nemzetek Kupája győztese.

A CAS közleményében hangsúlyozta: a bíróság álláspontja szerint „a játékvezető kizárólagos hatáskörébe tartozott annak eldöntése, hogy folytatja-e vagy félbeszakítja-e a mérkőzést”.

„Amikor a játékvezető a sípjába fújt a játék újraindításához, úgy ítélte meg, hogy a mérkőzés folytatásának feltételei adottak voltak: mindkét csapat visszatért a pályára, és mindkét fél kifejezte szándékát a játék folytatására.”

Az FSF, a Szenegáli Labdarúgó-szövetség azonnal reagált a hírre: közösségi oldalán közzétett egy fotót, amelyen a csapat a januárban elnyert trófeát emeli a magasba, a következő felirattal: „ismét és örökké Afrika bajnokai”.

A Marokkói Labdarúgó-szövetség (FRMF) közleményben fejezte ki „megdöbbenését” a döntés miatt, hozzátéve, hogy „minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz a határozat megtámadása érdekében”.

A CAF egyelőre nem nyilatkozott, ám elnöke, Patrice Motsepe korábban többször is hangsúlyozta: szervezetük tiszteletben fogja tartani és végrehajtja a CAS döntését.

A teljes képhez tartozik: bár a CAS a sportvilág legfőbb döntéshozó szerve, és határozata tíz hónappal a döntő után született meg, az ügy még tartogathat fordulatokat. Az FRMF (Marokkói Labdarúgó-szövetség) még a testület keddi ítéletének kihirdetése előtt kifogást emelt az eljárás menetével kapcsolatban.

A szervezet azt állítja, hogy a testület egyik tagja – a szenegáli fél által jelölt német jogász, Haas – vasárnap telefonon egyeztetett Abdoulaye Fall-lal, az FSF (Szenegáli Labdarúgó-szövetség) elnökével. Fall „határozottan” tagadja, hogy bármilyen telefonbeszélgetés történt volna.

Az FRMF szerint a testület egy tagja és az egyik érdekelt fél közötti bármilyen nem engedélyezett kommunikáció súlyos megsértését jelentené a CAS szabályzatának. A szövetség követelte, hogy „vonják le a megfelelő jogi következményeket azokkal a cselekményekkel szemben, amelyek aláássák a választottbírósági eljárás tisztességét és hitelességét”.

A marokkói fél fellebbezhet az ítélet ellen a Svájci Szövetségi Bíróságnál,

amely – lévén az ország legfelsőbb bírósága – hatályon kívül helyezheti a CAS döntését. Ebben az esetben az ügyet valószínűleg újra tárgyalná a CAS, immár egy másik összetételű testület előtt.

Erre szolgálhat precedensként a kínai úszó, Szun Jang esete: ő a CAS nyolcéves, doppingvétség miatti eltiltásáról szóló döntése ellen fellebbezett a Svájci Szövetségi Bíróságnál, amely helyt adott a kérelmének. Ezt követően a CAS egy új testület előtt tárgyalta újra az ügyet, és az eltiltás időtartamát négy évre, illetve három hónapra mérsékelték.